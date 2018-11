Calixte Duguay: un retour après plus de 40 ans dans le «Beau Grand Village» de Québec

En excluant bien sûr l’Acadie, s’il y a un autre endroit au monde où Calixte Duguay se sent chez lui, c’est probablement dans la ville de Québec. En fait, pas probablement, il EST chez lui même si, comparativement à Montréal où il a habité pendant plusieurs années, son séjour dans la capitale québécoise fut un peu plus court. «Mes enfants sont nés à Québec et j’ai toujours aimé le fait que les habitants de la ville ont la mentalité d’un Beau Grand Village – avec des majuscules – un peu comme chez nous», illustre-t-il d’ailleurs à cet égard.

Avant de déménager ses pénates dans la métropole du Québec, Calixte Duguay a habité pendant six ans dans sa capitale, dans les années 1970 – dont cinq pour étudier à l’Université Laval, tout en travaillant et en élevant sa famille.

Le concert L’Acadie en symphonie – version québécoise de Calixte symphonique – qu’il donnera dimanche, marquera donc une sorte de retour aux sources pour notre pionnier de la chanson acadienne, plus de 40 ans après avoir quitté la cité emblématique.

«J’ai toujours adoré Québec et je m’y suis toujours senti plus à l’aise qu’à Montréal quand je donnais des spectacles. Bien que j’aimais le côté cosmopolite de la métropole, ça me faisait peur de monter sur scène et de recevoir des critiques très acerbes du public et des médias. Alors qu’à Québec, j’étais comme un poisson dans l’eau. La ville est très belle et encore aujourd’hui, je trouve que, de par leur façon de communiquer ou de vivre, les gens ont un tempérament plus campagnard et coloré dans lequel je me reconnais totalement», souligne-t-il au cours d’un entretien par vidéoconférence.

Mais comment ce concert a-t-il pu être rendu possible? Calixte Duguay a encore quelques amis là-bas, soit, mais encore…

La réponse: Daniel Finzi, celui-là même qui a dirigé les musiciens lors des concerts de Calixte symphonique chez nous ainsi que pour l’album qui en a découlé. Le chef d’orchestre et violoncelliste dirige depuis 2012 La Sinfonia de Québec, fondé dans les années 1960 et regroupant une quarantaine de musiciens à cordes. Se grefferont à eux d’autres collègues ainsi que le Choeur Échos d’Arcadie, en plus des chanteuses Lina Boudreau et Catherine-Élisabeth Loiselle pour le concert de dimanche.

«Connaître Daniel Finzi a été pour moi une rencontre providentielle! Au moment où nous avons commencé à travailler sur Calixte symphonique, j’avais un peu le sentiment d’avoir fait le tour en chanson. Le concert m’a toutefois permis de toucher une facette de ma créativité que je n’avais pas encore explorée et dont je rêvais: celle de l’orchestration. Comme je suis aussi arrangeur pour la musique populaire, ça m’a permis d’approfondir cet aspect-là et de donner un nouveau souffle à mon art.»

Le concert de dimanche sera donc un point d’orgue à cette heureuse aventure pour l’auteur de Pierre à Jean-Louis.

«Avec le nombre de musiciens à cordes qu’il y aura sur scène comparativement à Caraquet, ça va être un peu différent et j’ai très hâte d’entendre ce que ça va donner», exprime le chansonnier qui soufflera ses 80 bougies en juillet.

Louis Mailloux et La lambique symphonique?

Fruit de cette collaboration fructueuse avec Daniel Finzi, les chansons des comédies musicales Louis Mailloux et La Lambique pourraient bientôt à leur tour subir une cure symphonique. Calixte Duguay et son ami y travaillent depuis quelque temps et espèrent pouvoir présenter leur nouveau projet devant public au cours de l’été.

«C’est un tout nouveau domaine pour moi, car les chansons des deux pièces ont été pensées en fonction d’être imbriquées avec le jeu dramatique. Les chansons de Louis Mailloux n’ont même pas la prétention de faire avancer l’action, contrairement à celles de La Lambique. L’orchestre symphonique va leur donner une nouvelle couleur», soutient Calixte Duguay, ajoutant être en démarches pour trouver du financement pour la réalisation du projet.

Le concert L’Acadie en symphonie sera présenté à 15h, heure locale, au Théâtre de la Cité universitaire. Le disque Calixte symphonique sera également lancé présenté au public pendant la prestation.