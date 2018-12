Les explorations visuelles de Michel Thériault

Michel Thériault présente une nouvelle exposition Exploration II qui rassemble une vingtaine de toiles. Aux couleurs vives, ses œuvres touchantes font souvent sourire tout en suscitant diverses émotions.

L’exposition est présentée à la Bibliothèque publique de Moncton jusqu’à la fin décembre. Auteur-compositeur-interprète et artiste peintre, Michel Thériault tisse un lien étroit entre sa musique et ses peintures. Un peu comme dans ses chansons, ses dessins voyagent entre l’humour, une certaine nostalgie et un côté plus émouvant, sympathique et attachant. Certains diront qu’on assiste à de la pop moutarde visuelle.

Son plus récent album Le Sage et le Fou paru au printemps 2018 témoigne bien des deux facettes de l’esprit créatif de l’artiste. Cette exposition regroupe surtout des œuvres récentes réalisées en 2018 et quelques-unes plus anciennes. Les personnages et les lapins semi-humains de l’artiste côtoient les paysages des Maritimes. S’il a choisi le titre Exploration II, c’est qu’il s’estime encore en mode exploratoire.