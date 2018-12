Baby It’s Cold Outside: bannir ou pas?

Si des stations de radio canadiennes ont choisi de retirer de leurs ondes le duo Baby It’s Cold Outside dans la foulée du mouvement #MoiAussi, des artistes acadiens qui reprennent ce classique de Noël estiment qu’il faut tenir compte du contexte de l’époque. La chanson originale a été écrite en 1944.

D’après les informations publiées sur CBC, des stations de Bell Média, Rogers Media et CBC ont exclu cette chanson de leurs ondes pendant le temps des fêtes parce qu’ils considèrent qu’elle est inappropriée à l’ère du mouvement #MoiAussi. Certaines paroles du duo ouvertes à l’interprétation pourraient soulever des questions autour de la notion du consentement. Une station américaine aurait même reçu des plaintes d’auditeurs. Du côté de Radio-Canada Acadie, aucune plainte n’a été émise des auditeurs. Lina Boudreau qui reprend cette chanson en duo avec Zachary Richard sur son disque Noël Lounge rappelle que la chanson a été écrite à une époque stricte et religieuse.

«Je suis contre l’agression sexuelle et le non-consentement. Mais je n’ai jamais senti qu’il y avait cette dimension dans cette chanson. Je pense que c’est le scénario d’une fin de soirée arrosée (d’attirance ou avec boisson) où un homme est en mode séduction et même si elle est attirée, elle lui dit non et retourne chez elle», a commenté Lina Boudreau qui estime qu’il ne faut pas tout prendre au premier degré. À son avis, il n’est pas question de droguer sa partenaire avec des cachets dans les paroles «Say what’s in this drink? (no cabs to be had out there)».

Même son de cloche du côté d’Isabelle Bujold qui interprète cette pièce dans le spectacle Noël avec les Muses, Belivo et Roland Gauvin qui se retrouvera aussi sur leur nouvel album. Même si le groupe de musiciens est sensible au mouvement #MoiAussi, il n’a pas l’intention de retirer cette chanson de son spectacle de Noël. «Je pense qu’on peut prendre n’importe quelle chanson et l’interpréter comme on veut. Cette chanson a été écrite dans les années 1940 et c’était un contexte différent. Nous ne sommes pas insensibles à la cause, mais on va la chanter en spectacle quand même. On va s’amuser avec ça et on va faire un clin d’œil évidemment à cette situation», a ajouté Isabelle Bujold.