Pleins de projets au chaud pour Lina Boudreau

Lina Boudreau met le cap sur la Floride où elle offrira plusieurs concerts au cours des prochains mois en plus de travailler à la création d’un nouvel album.

Depuis plus de 30 ans, la chanteuse et musicienne originaire de Memramcook évolue sur la scène musicale bon temps, mauvais temps. Celle qui arrive à vivre de sa musique dans cette industrie changeante fonctionne toujours par coups de cœur. Il y a toujours de beaux projets qui se présentent, confie-t-elle. Elle vient tout juste de sortir une nouvelle chanson de Noël, Blue Christmas, avec le chanteur country Rolando. Même si elle n’est pas identifiée à la scène country, elle a eu envie d’accepter l’invitation de l’artiste québécois. Elle n’hésite pas à voyager d’un style musical à un autre comme en témoigne son disque Noël Lounge aux couleurs blues et jazzées. Cette fois, elle s’est tournée vers le country. «Il (Rolando) est sympathique et il y a tout un autre réseau musical et de télévision web dans le domaine du country.»

Depuis deux ans, Lina Boudreau a développé un nouveau marché, celui de la Floride. Elle chantera au Canada Fest à Hollywood Beach en janvier, en plus d’offrir une série de spectacles sur les plages floridiennes au cours des trois prochains mois. Elle a développé un nouveau concept de spectacle bilingue intitulé Lina and Friends pour le public de cet état du sud des États-Unis, très prisé par les Canadiens. Elle présente ses spectacles dans des théâtres de 200 à 300 places, en plus d’offrir des concerts privés. La demande est de plus en plus forte, a fait savoir l’artiste. Dans ses concerts, accompagnée de musiciens, elle fait un survol de son répertoire en plus d’inviter d’autres artistes à se joindre à elle.

«C’est un public au deux tiers canadien et un tiers américain. Je fais découvrir la culture francophone dans des spectacles bilingues. Par exemple, les Américains sont tombés en amour avec Plus jamais la mer», a poursuivi la chanteuse au cours d’un entretien téléphonique depuis la Floride.

Elle travaille, entre autres, avec l’excellent musicien Michel Cusson (Uzeb) à la création de chansons en vue d’un nouvel album qui pourrait sortir au début de l’été. Comme le projet est embryonnaire, elle préfère attendre un peu avant d’en parler davantage. Un premier extrait – une version revisitée de la chanson C’est mieux comme ça de Denis Richard – sortira en février.

«J’étais proche de Denis Richard et je voulais laisser un hommage.»

La chanteuse à la voix puissante au timbre unique qui s’est taillé une place enviable dans le milieu musical en partageant la scène avec certains des plus grands auteurs-compositeurs-interprètes francophones a enregistré cinq albums. Elle a touché à divers domaines de l’industrie musicale allant du cinéma au travail de studio en passant par le secteur publicitaire. Plusieurs années peuvent s’écouler entre les enregistrements de ses disques, laissant ainsi à la chanteuse le temps de bien faire les choses et de composer avec les aléas du métier. Son dernier album Si fragile univers remonte à 2013.

«Il faut vivre entre les albums, explorer et souvent on fait de la tournée pendant un bout de temps. Je vais toujours faire de la musique, mais gagner sa vie dans le show-business est quand même une réalité changeante parce que le milieu a changé beaucoup depuis que j’ai commencé en 1985. Un album, c’est beaucoup de travail et j’avais besoin d’une pause. Mais là, j’ai le goût à nouveau d’enregistrer des chansons», a-t-elle ajouté.

Elle envisage d’enregistrer son 6e album au mois d’avril pour le sortir probablement en juin 2019.