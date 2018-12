Le Festival de l’humour HubCap fêtera sa majorité en grand

Pour célébrer ses 19 ans, le Festival HubCap 2019 propose trois grands spectacles mettant en vedette des incontournables de la scène de l’humour canadienne: Mike Ward, Tommy Chong et Nikki Payne.

Ayant atteint l’âge légal, le Festival entend en mettre plein la vue et allumer le «plus grand pétard d’humour» de la côte Est faisant ainsi un clin d’œil à la légalisation du cannabis.

«C’est une heureuse coïncidence que notre événement ait 19 ans, quelques mois après la légalisation du cannabis. Notre festival a toujours été hilarant. Maintenant beaucoup de nos sourires ne seront plus illégaux», a exprimé le président du festival, Marshall Button.

Le festival qui sera présenté du 30 janvier au 10 février 2019 accueillera un nombre record d’artistes. Environ 30 humoristes francophones et anglophones se produiront à divers endroits à Moncton, Dieppe, Riverview, Shediac et Salisbury.

«Cannabis NB est régulièrement en rupture de stock, mais il n’y a pas de risque que le Festival de l’humour HubCap manque de rire», affirment les organisateurs.

Les dispensaires d’humour de cette année comprennent Cheers, le Pump House, Old Triangle, Tide & Boar Ballroom, les St. James’ Gate de Moncton et Fox Creek, Five Bridges, le Collège communautaire du Nouveau-Brunswick (campus NBCC), le club de golf Royal Oaks, la brasserie Igloo, le Delta Beauséjour, Cavok, St. Louis Bar & Grill de Dieppe, le Salisbury Lion’s Club, le Centre multifonctionnel de Shediac, Fisherman’s Paradise, Hell’s Basement, Moncton Lion’s Club et le Casino NB.

Avec la plus longue liste d’humoristes et le plus grand nombre de spectacles présentés dans plus de salles que jamais, le directeur du HubCap, Robert Gallant, et son équipe sont en train de finaliser la programmation. Cette année, le volet francophone du festival précédera la semaine anglophone avec ses propres présentations du 30 janvier au 2 février. Le directeur de la programmation du projet pancanadien Juste pour rire, Joie de Vivre!, François Simard, sera de retour pour présenter des grands talents québécois et pour découvrir des artistes acadiens établis et émergents. L’humoriste acadien Julien Dionne fait partie de la programmation. Le Festival HubCap collaborera avec Innovative Hybrid Wrestling (IHW) et Juste pour rire pour une présentation bilingue combinant la lutte et l’humour: Humourmania mettant en vedette le comédien et légende de lutte, Robert Maillet.

Le Gala des Rendez-vous de la francophonie avec Mike Ward, le 30 janvier, mettra en vedette aussi des humoristes de la scène acadienne et québécoise. Nikki Payne sera du Gala Thursday Night for Laughs, le 7 février, tandis que la légende de la comédie-cannabis, Tommy Chong (Cheech & Chong) et ses invités seront en spectacle le 9 février au Théâtre Capitol.

Les billets pour le 19e Festival de l’humour HubCap sont en vente à la billetterie du Théâtre Capitol.