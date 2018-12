Chanter Noël avec les Muses, Belivo et Roland Gauvin

Le spectacle Noël avec les Muses, Belivo et Roland Gauvin est devenu au fil des années une tradition du temps des fêtes dans le Grand Moncton. Si depuis 17 ans, les artistes proposent sensiblement le même concert, la série de représentations 2019 a une touche un peu spéciale puisqu’elle célèbre la sortie d’un deuxième album.

Les neuf chanteurs et musiciens entament leur 17e saison de spectacles mercredi en lançant leur nouvel album enregistré en concert. Les sept représentations au Théâtre Capitol affichent presque complet. Ce sont environ 7000 personnes, incluant les représentations scolaires, qui verront le spectacle cette année. Depuis 16 ans, plus de 50 000 personnes ont assisté à ce concert très attendu. Le groupe apporte toujours quelques nouveautés, mais sans déroger trop du concept original. Selon la chanteuse Isabelle Bujold, membre du quatuor Les Muses, le public a envie de réentendre les classiques de Noël.

«Ce sont les mêmes chants année après année et les gens sont contents de les entendre. Il y a quelque chose qui va au-delà de la musique. On le ressent et on le voit dans le visage des gens dans la salle. Si les gens reviennent année après année, c’est parce qu’ils veulent réentendre les classiques.»

Le disque Noël avec les Muses, Belivo et Roland Gauvin – Live comprend 13 pièces orchestrées par George Belliveau et Isabelle Thériault. À travers ce nouvel album, on suit la progression du spectacle avec un début plus solennel incluant des chansons comme Ave Maria, Angel’s Carol et Hallelujah. La seconde moitié plus festive comprend, entre autres, Douze jours de Noël, le Medley du réveillon et Les anges dans nos campagnes.

Les pièces ont été enregistrées en spectacle au Théâtre Capitol en 2016 à l’occasion du 15e anniversaire. Les artistes étaient alors accompagnés de l’orchestre Tutta Musica en plus d’accueillir plusieurs musiciens et chanteurs invités. Isabelle Bujold estime que le temps était venu de sortir un deuxième disque pour refléter l’évolution du spectacle. Depuis quelques années, la chorale des Jeunes chanteurs d’Acadie, dirigée par Nadine Hébert, s’est jointe à la distribution et plusieurs pièces ont été revisitées dans une nouvelle mouture.

«Le premier album est extrêmement différent de ce qu’on fait aujourd’hui. Ç’a beaucoup évolué. En ayant un disque en spectacle, on voulait que les gens qui écoutent ça chez eux puissent se réimaginer le spectacle au Théâtre Capitol. Nous voulions avoir le son live.»

Le disque a été réalisé par George Belliveau qui a réécouté l’ensemble des enregistrements pour ressortir les meilleurs moments des concerts.

«Ce sont des coups de cœur. La majorité des chansons ne figurent pas sur le premier album.»

Cette année, les Muses, Belivo et Roland Gauvin et les Jeunes chanteurs d’Acadie seront accompagnés de leurs musiciens habituels. Ils interpréteront principalement les pièces de l’album. Pour les musiciens, ces retrouvailles annuelles sont devenues incontournables. Sans ce spectacle, la chanteuse a le sentiment qu’il lui manquerait quelque chose. «On est devenu comme une famille. Ça fait partie de notre Noël.»

«On le refait parce que les gens sont là, mais aussi parce qu’on aime ça. Si nous n’avions plus de plaisir ou si la chimie entre les artistes n’était plus au rendez-vous, on ne le referait plus. Quand nous sommes sur la scène, les gens nous voient avoir du fun, faire des blagues. Ce n’est pas planifié et quand on rit, c’est vrai. C’est souvent parce qu’on ne savait pas ce que l’autre allait dire», a-t-elle ajouté.

Isabelle Bujold confie que la musique de Noël suscite beaucoup d’émotions en elle. Elle adore interpréter ces classiques chaque année. Les trois groupes envisagent de continuer à présenter ce spectacle pendant plusieurs années, du moins jusqu’en 2021 afin de célébrer leur 20e anniversaire. Le spectacle est à l’affiche du Théâtre Capitol du mercredi 12 décembre au dimanche 16 décembre.