Corey Hart en concert à Moncton en juin 2019

Corey Hart entreprendra une tournée canadienne au printemps prochain qui l’amènera jusque sur la côte Est. Celui qui n’a pas fait de tournée majeure au Canada depuis 1986 s’arrêtera au Centre Avenir à Moncton le 5 juin 2019.

La tournée canadienne comprendra 16 concerts dans autant de villes. Moncton est le seul arrêt au Nouveau-Brunswick. L’icône de la musique canadienne, qui a fait fureur dans les années 1980, donnera des concerts aussi à Halifax, le 4 juin et à Saint-Jean, Terre-Neuve, le 31 mai. C’est d’ailleurs dans la capitale terre-neuvienne que Corey Hart donnera le coup d’envoi à sa tournée Never Surrender pour se conclure sur la côte Ouest à Vancouver le 25 juin. Cette tournée fera suite à la sortie d’un nouveau mini album Dreaming Time Again, qui paraîtra au mois de mai. Le premier extrait Another December sera lancé le 14 janvier 2019.

Le célèbre chanteur qui a vendu plus de 16 millions d’albums et récolté de nombreuses distinctions au Grammy, aux Junos et à l’ADISQ a été admis à l’Allée des célébrités canadiennes en 2016. Dans les années 1980, son tube Sunglasses At Night a rapidement enflammé le public partout sur la planète, propulsant ainsi le musicien au sommet de la scène pop internationale.

Sa famille et ses admirateurs l’ont incité à reprendre la route pour offrir une série de concerts. Il a été absent de la scène musicale pendant de nombreuses années. Sa compagne de vie, la chanteuse québécoise Julie Masse, sera avec lui sur scène comme choriste, apprend-on dans un reportage publié par Radio-Canada. Les billets qui varient de 65,80$ à 124,10$ sont en vente sur le web et à la billetterie du Centre Avenir.