Trente ans de rêves en un livre pour Linda Couture

La fibre artistique coule visiblement dans les veines des Couture à Val-d’Amour.

On connaît bien le talent de Jean-Marc Couture, auteur-compositeur et interprète lauréat de Star Académie. Cette fois par contre, c’est sa mère, Linda Neubauer-Couture, qui se retrouve sous les feux des projecteurs alors qu’elle s’apprête à procéder au lancement de son tout premier livre, Les secrets de l’âme.

Ce dernier se veut en fait une compilation des rêves que cette dernière a effectués au cours des 30 dernières années.

«Je suis une personne avec beaucoup d’imagination, qui rêve beaucoup et heureusement j’ai la chance de me rappeler énormément de détails une fois que je me réveille. Et chaque fois que je trouvais cela intéressant, je le notais et je mettais ce petit résumé dans un tiroir», raconte l’auteure, qui a d’ailleurs bien failli tout jeter à la poubelle.

«Ça amassait la poussière. Toutefois, j’ai pris le temps de les relire et j’ai trouvé qu’il y avait vraiment quelque chose à faire avec tout ça, car j’ai découvert qu’il y avait entre eux un fil conducteur. L’un à la suite de l’autre, ils formaient une grande histoire», exprime-t-elle.

À l’aube de la soixantaine (qu’elle atteindra en janvier), la dame de Val-d’Amour réalise du coup avec ce premier livre l’un de ses rêves.

«J’ai toujours adoré écrire, mais je reportais toujours cela à plus tard. J’avais toujours une raison, le travail, les enfants, le bénévolat, etc. Puis je me suis lancée. J’ai mis bout à bout une cinquantaine de mes récits de rêves et j’ai envoyé le tout aux Éditions de la Francophonie qui ont accepté de le publier», relate Mme Neubauer-Couture.

Le lancement du livre de Mme Couture aura lieu ce dimanche de 13h à 17h à la Salle Alma d’Atholville.