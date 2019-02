Festival del Cine: à la découverte d’histoires du présent et du passé

Neuf films en provenance du monde hispanique sont à l’affiche du Festival del Cine qui aura lieu à l’amphithéâtre du pavillon Jacqueline-Bouchard de l’Université de Moncton, les 21, 22 et 23 février.

Sous le thème D’une histoire à l’autre, le festival permettra aux cinéphiles de voyager dans le temps et l’espace pour aller à la rencontre de personnages hors du commun avec des œuvres telles que Mateo de la Colombie, Gabo: la magia de lo real (La magie du réel) ou encore (photo) La Reina de Espana (La Reine d’Espagne.

La sélection comprend principalement des films basés sur des faits vécus ou des contextes historiques réels comme Historias del Canal (Histoires du Canal), El aula vacia (La classe vide) et El silencio de los fusiles (Le silence des fusils) pour ne nommer que ceux-là. Pour une première fois, le Festival del Cine propose un film d’animation El libro de Lila (Le livre de Lila) de la Colombie. De grands noms de la cinématographie hispanique figurent à la programmation du festival, dont les réalisateurs Gael Garcia Bernal et Fernando Trueba. Du côté des acteurs, le public pourra voir à l’œuvre l’actrice Penelope Cruz et Javier Camara. Les cinéphiles peuvent trouver davantage d’information sur le page Facebook du festival.