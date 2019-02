Marjolaine Bourgeois, l’étoile du Centre culturel Aberdeen

Marjolaine Bourgeois sera à l’honneur du prochain encan annuel du Centre culturel Aberdeen, le 30 mars. Un événement qui arrive à point nommé, estime cette artiste de Moncton qui compose des assemblages alliant l’estampe aux techniques du textile.

La direction du Centre culturel Aberdeen à Moncton a dévoilé les détails de son activité de financement principale. L’encan réunira une quarantaine d’oeuvres de près de 30 artistes du Nouveau-Brunswick. L’artiste à l’honneur Marjolaine Bourgeois, qui a son atelier au Centre Aberdeen depuis huit ans, aura trois œuvres mises aux enchères. Le directeur du Centre Aberdeen, René Légère, indique que dans son travail de création, elle pose un regard critique, humoristique et poétique sur l’omniprésence actuelle de la consommation.

«Son travail est tout simplement spectaculaire et unique. J’ai le sentiment que les participants de cette 8e édition de notre encan seront ravis de découvrir les nouvelles œuvres de Marjolaine», a affirmé René Légère.

Par l’expérimentation et l’adaptation de techniques traditionnelles, elle crée des rencontres inhabituelles. L’artiste se sent honorée d’avoir été choisie cette année.

«Je suis contente et honorée d’avoir été choisie cette année en particulier parce que je suis dans un élan dans mon travail depuis quelques années et je trouve que c’est vraiment une bonne période pour moi. J’en profite et je profite à plein de l’atelier et de la chance d’être ici. Ça me fait chaud au coeur», a-t-elle exprimé en entrevue.

Depuis la fermeture de sa boutique de création de vêtements et d’accessoires, Marjolaine Bourgeois s’est lancée à plein dans sa pratique artistique. En emménageant dans son atelier au Centre culturel, elle se sent bien entourée et surtout très inspirée. Elle a participé à de nombreux événements artistiques et résidences de création à travers le monde au cours des dernières années. Deux des pièces qu’elle présentera à l’encan sont d’ailleurs inspirées d’une résidence de création en Islande et plus particulièrement, d’un atelier de broderie qu’elle a suivi avec une Islandaise. Les œuvres Le jeu des dames (photo ci-bas) et Duel qui font partie de la série Images brodées ont été créées pendant l’année qui a suivi son séjour en Islande.

«J’utilise la broderie d’une manière détournée dans le sens que je vais broder, mais je vais utiliser mes broderies pour arriver à autre chose et les mettre dans un autre contexte.»

Dans son travail, elle réalise des genres de collages et assemblages alliant les techniques traditionnelles du textile et l’expérimentation, cherchant ainsi à refaire et à défaire les formes et les concepts. Elle utilise autant l’endroit que l’envers de ses pièces dans ses créations. La troisième pièce, Sonate pour homard bleu, a été réalisée tout récemment et sera dévoilée lors du vernissage de l’exposition. Elle propose un assemblage de pièces brodées qu’elle a photographiées et agrandies.

Les œuvres mises à l’encan seront exposées à partir du 4 mars à la galerie du deuxième étage du Centre culturel Aberdeen. En plus des trois oeuvres de l’artiste à l’honneur, la collection rassemblera des pièces d’Alisa Arsenault, Angèle Cormier, Anne-Marie Sirois, Annie France Noël, Christian Brun, Dave Skyrie, Dolores Breau, Dominik Robichaud, Georges Goguen, Gilles LeBlanc, Herménégilde Chiasson, Jared Betts, Julie Caissie, Lionel Cormier, Louise LeBlanc, Luc Charette, Marc Blanchard, Mario Cyr, Nancy Schofield, Pauline Dugas, Raymond Martin, Rémi Belliveau, Roméo Savoie, Sylvie Pilotte, Yvon Gallant, François Gaudet et Jacques Arseneault.

L’événement qui attire annuellement une centaine d’amateurs d’art vise à amasser près de 50 000$ pour le Centre et les artistes participants. Cette année, l’encan sera animé par Robert Basque et Geneviève Maltais. La directrice de la Galerie Sans Nom, Annie France Noël fera la description des œuvres. Au total, 130 billets seront émis pour l’événement au coût de 75$ l’unité. Un cocktail dînatoire (17h à 19h) suivi de la visite de l’exposition (19h à 20h) précédera l’encan qui débutera à 20h à la Salle Bernard-LeBlanc du Centre culturel Aberdeen.