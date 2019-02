Michel Goguen collabore avec Izabelle pour un duo

Collaborer sur un reggae avec l’harmoniciste de Willie Nelson, Mickey Raphael, figurait parmi les rêves les plus fous de l’auteur-compositeur-interprète Michel Goguen qui vient de lancer une nouvelle chanson en duo avec la chanteuse Izabelle, dans le cadre de son projet de musique du monde Open Strum.

Après avoir collaboré avec Rosa Laricchiuta et le guitariste de Saturday Night Live, le compositeur et chanteur Michel Goguen ajoute une nouvelle plume à son chapeau. Cette fois, il collabore avec Mickey Raphael, le joueur d’harmonica de Willie Nelson, dans la production de sa nouvelle chanson Steady Blue Eyes. La chanteuse Izabelle a prêté sa voix sur cette pièce qui rassemble le travail de plusieurs musiciens. Le tout est orchestré par Sébastien Michaud qui signe la réalisation. Michel Goguen qui aime les collaborations musicales songeait depuis longtemps à composer un reggae. Il s’était toujours dit qu’il ferait appel à Mickey Raphael pour l’enregistrer. Le musicien de Dieppe a apprécié spécialement le travail qu’il a accompli sur l’album reggae, Countryman, de Willie Nelson.

«C’est vraiment fantastique et puis l’harmonica supporte toute la chanson. Ça sonne presque comme un accordéon un peu et depuis toutes ces années, j’avais tout le temps ça en tête.»

Bien connu pour son travail avec Willie Nelson depuis près de trois décennies, l’harmoniciste américain a également collaboré avec d’autres grands noms de la musique comme Neil Young, Paul Simon et Elton John. Après avoir entendu la chanson de Michel Goguen, il a eu envie d’y ajouter sa touche musicale. Les deux musiciens se sont connus cet été dans le cadre du projet musical pour venir en aide aux animaux Music for Critters. Mickey Raphael voulait ajouter une chanson au projet, mais comme il était en tournée, cela ne s’est pas concrétisé. Ce n’était que partie remise. Le musicien acadien l’a contacté de nouveau pour l’enregistrement de sa nouvelle chanson. Leur collaboration s’est faite à distance et le musicien américain a envoyé sa partie d’harmonica pour l’incorporer à l’ensemble de la production.

Sur des rythmes ensoleillés, cette pièce qui réchauffe l’esprit en cette saison froide est maintenant disponible dans sa version anglaise sur la plupart des plateformes numériques. Michel Goguen signe la musique et les paroles anglaises. Une version française Grands yeux bleus, dont les paroles ont été écrites par Daniel Léger, paraîtra d’ici un mois. Les musiciens Danny Bourgeois (batterie), Mike Bourgeois (guitare électrique), Rémi Arsenault (basse) et Chris Mersereau (percussion) ont également collaboré à l’enregistrement.

Michel Goguen lance deux à trois chansons en français et en anglais, par année, dans le but de réaliser un album complet qui devrait sortir d’ici un an ou deux. Ce disque conjuguera reggae et musiques du monde. Le compositeur prévoit mettre sur pied la deuxième édition de son projet musical de financement pour les animaux, Music for Critters, lors d’un spectacle le 6 juin à la salle Empress à Moncton, qui mettra en vedette aussi Izabelle et l’humoriste Nikki Payne.