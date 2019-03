Francine Hébert récompensée aux Rendez-vous Québec Cinéma

Le court métrage Noah, 18 ans, de Francine Hébert a remporté le prix du Meilleur film franco-canadien aux Rendez-vous Québec Cinéma.

Cette récompense présentée par Unis TV est assortie d’une bourse de 1500$. Dans cette œuvre intimiste et sensible, un jeune transgenre Noah raconte son histoire. Avec courage, le jeune homme (qui était une fille à la naissance) livre ses réflexions sur la vie, sur son avenir et ses espoirs. Avec ce court métrage, la cinéaste acadienne cherche à briser les tabous et éliminer les préjugés autour de l’identité de genre.

Elle rappelle que bien des jeunes comme Noah ne choisissent pas d’être transgenres. Ils naissent ainsi. C’est souvent une question de vie ou de mort. Produit par le Festival international du cinéma francophone en Acadie et Spira, ce court documentaire a été réalisé dans le cadre du programme Tourne à Québec. Noah, 18 ans, avait clôturé le FICFA en novembre 2018. Il était à l’affiche des Rendez-vous Québec Cinéma, du 20 février au 2 mars.