Improvisation Nouveau-Brunswick part en tournée

Improvisation Nouveau-Brunswick lance une tournée provinciale de formation à l’intention des joueurs et des officiels adultes qui s’étendra du 16 mars au 22 mai.

Six régions de la province seront visitées par l’équipe de formateurs d’Improvisation NB. Des ateliers de jeu et de formation seront livrés dans six villes et villages. La tournée s’arrêtera à Moncton, Saint-Louis-de-Kent, Grand-Sault, Fredericton, Tracadie-Sheila et Dalhousie.

Le président d’Improvisation NB, Michel Albert, explique que ces ateliers visent autant les enseignants qui cherchent à utiliser l’improvisation en classe ou gérer des comités d’impro que les adeptes de théâtre amateur qui veulent perfectionner cet outil de scène. Les bénévoles qui veulent donner de leur temps aux événements d’improvisation dans leur région comme les Jeux régionaux de l’Acadie sont invités également à suivre ces ateliers de formation. Impro NB s’est donné comme mission de bâtir les capacités en improvisation dans toutes les régions de la province.

L’atelier, qui s’adresse aux adultes de niveau débutant et intermédiaire, explorera les bases de l’improvisation à travers la construction d’histoires, le développement de personnages, de lieux et d’atmosphères. La formation peut servir de perfectionnement aux joueurs qui s’y connaissent déjà et appuyer les enseignants qui voudraient faire de l’improvisation en salle de classe.

Quant à la formation d’officiel, l’atelier offre des connaissances et les outils de base pour entreprendre les rôles d’arbitre, de juge, de maître de cérémonie et de statisticien. Toute l’information sur les dates, les lieux et les inscriptions peut être consultée sur le site internet d’Improvisation Nouveau-Brunswick.