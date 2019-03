Gordon Lightfoot au N.-B. en novembre

Trois ans après avoir effectué une tournée dans les Provinces maritimes, l’icône canadienne de la musique folk Gordon Lightfoot sera de retour à Moncton et Fredericton en novembre pour offrir des concerts.

Considéré comme un trésor national et une icône culturelle, l’auteur-compositeur-interprète d’origine torontoise aux succès légendaires figure parmi les artistes les plus écoutés au pays. Premier récipiendaire du prix Honours Massey Hall, Gordon Lightfoot a commencé sa série de concerts annuels au Massey Hall en mars 1967 avec deux concerts à guichets fermés. Ses débuts non officiels au Massey Hall ont eu lieu dans sa jeunesse quand, à l’âge de 10 ans, il a remporté la première place dans sa catégorie au festival de musique Kiwanis. Avec plus de 166 représentations enregistrées à ce jour, Lightfoot s’est produit à Massey Hall plus que tout autre artiste.

Adulé par les amateurs de musique du monde entier, Gordon Lightfoot jouit d’une reconnaissance internationale en tant que chanteur et compositeur. Des reprises de ses chansons ont été enregistrées par des artistes tels que Bob Dylan, Elvis Presley, Barbara Streisand et Johnny Cash. En 1971, il a obtenu son premier succès dans le Top Ten lorsque la chanson If you could read my mind est devenue une sensation internationale.

Il continue de faire des spectacles régulièrement aux États-Unis et au Canada. En 2016, il a effectué 11 concerts au Royaume-Uni, dont l’illustre Royal Albert Hall. Gordon Lightfoot a remporté 15 prix Juno et a été mis en nomination pour cinq prix Grammy. Il a été intronisé au Panthéon de la musique canadienne en 1986 et au Panthéon de la musique country canadienne en 2001. En mai 2003, il a été nommé Compagnon de l’Ordre du Canada et est également membre de l’Ordre de l’Ontario. En 2004, il a été intronisé au Panthéon des auteurs et compositeurs canadiens et, en 2012, au Panthéon des auteurs et compositeurs américains.

Il est présentement en tournée nord-américaine et en novembre, il fera quelques spectacles dans les Provinces maritimes avec des arrêts à Halifax et Summerside. Moncton et Fredericton sont les seules villes au Nouveau-Brunswick où il donnera des spectacles. Il sera en concert au Casino de Moncton, le 26 novembre et au Richard J. Currie Centre (Université de Nouveau-Brunswick) à Fredericton, le 28 novembre.