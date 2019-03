Des jeunes musiciens bourrés de talent en concert à Dieppe

La crème des jeunes musiciens de la région du sud-est du Nouveau-Brunswick se produira au concert gala du Centre des Jeunesses musicales du Canada (JMC) à Dieppe. Le président Martin Waltz estime qu’il s’agit d’une belle fenêtre pour les talents les plus prometteurs de la scène classique.

Depuis plusieurs années, le Centre des JMC de Dieppe offre l’occasion à de jeunes musiciens classiques qui font des études universitaires en musique à Moncton et à Sackville de se produire en concert. À ce groupe s’ajoutent quelques musiciens exceptionnels des écoles secondaires qui étudient la musique au privé. Comme le souligne le président du Centre des JMC de Dieppe, Martin Waltz, ce sont pour la plupart des jeunes qui se sont illustrés dans des festivals de musique. Cette année, le gala met en vedette neuf musiciens, dont une pianiste en 12e année de Fredericton, Adèle LeBlanc. Celle qui suit des cours avec le pianiste Roger Lord a remporté des prix dans les festivals de musique provinciaux et régionaux.

«Adèle LeBlanc est une Acadienne qui a remporté tous les prix. Roger Lord est vraiment enthousiaste de la présenter», a commenté le président.

En plus du piano, le public pourra entendre une variété d’instruments comme le marimba, la guitare, le saxophone, la flûte, le violon et le chant. Les neuf musiciens qui offriront des prestations solos, parfois accompagnées au piano, puisent des œuvres dans les répertoires classiques et romantiques. Des pièces de Beethoven, de Liszt et du compositeur russe Glazounov et du compositeur français Pierre Sancan figurent au programme.

La sélection des musiciens est effectuée d’après les suggestions des professeurs de musique des universités de Moncton et Mount Allison. Par la suite, les organisateurs du gala invitent les étudiants sélectionnés. Plusieurs d’entre eux jouent avec des ensembles, dont l’Orchestre symphonique des jeunes du Nouveau-Brunswick. L’objectif de ce concert est d’encourager la jeunesse qui œuvre en musique. Le Centre de Dieppe est l’un des seuls centres des JMC de la province à organiser ce genre de récital.

«C’est pour permettre à ces jeunes d’avoir une expérience plus réelle et semblable aux professionnels que simplement jouer devant leurs propres confrères et la parenté dans des écoles de musique et des universités.»

Martin Waltz précise que plusieurs de ces musiciens seront appelés à poursuivre des études de maîtrise et parfois au doctorat. Les organisateurs offrent un petit cachet de 100$ à chaque musicien qui participe au concert. Habituellement, les concerts de gala attirent environ 80 spectateurs dans une salle qui peut accueillir jusqu’à environ 210 personnes. Le président du Centre des JMC de Dieppe rêve du jour où la salle sera pleine.

«Ceux qui sont venus au concert dans le passé étaient toujours émerveillés de la qualité des jeunes de notre région. Quelques-uns d’entre eux vont finir par faire des tournées des JMC à travers le Canada», a-t-il ajouté.

Le concert de gala est présenté le mardi 19 mars à 19h30 à la Salle la Caserne de Dieppe.