Maggie Savoie en concert à Memramcook

Maggie Savoie débarque à Memramcook avec ses airs de blues et de folk pour offrir aux gens de la région un spectacle intime. Portée par ses talents de guitariste, son univers sensible et sa voix un peu éraillée, l’auteure-compositrice-interprète de Kedgwick propose de faire un survol de l’ensemble de ses albums.

En 2015, elle a sorti l’album Le sage du bois de chauffage se taillant ainsi une place dans le spectacle L’Acadie, un pays qui se raconte présenté en tournée sur plusieurs scènes de l’Europe. En 2016 et 2017, elle a continué de se produire au Canada en plus de faire paraître un mini disque On court. En 2018, elle a lancé son album Tumeur à l’égo.

Elle s’inspire de ses réflexions sur la vie et la société qui l’entoure, en posant parfois un regard critique avec des textes simples, mais puissants et percutants. Le spectacle de Maggie Savoie est présenté au théâtre du Monument-Lefebvre à Memramcook, vendredi à 19h30.