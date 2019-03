Georgette LeBlanc sera la poète flyée du 20e Festival Frye

L’auteure acadienne Georgette LeBlanc est la nouvelle poète flyée du Festival littéraire Frye qui se tiendra dans le Grand Moncton, du 27 avril au 4 mai. La direction de l’événement en a fait l’annonce à l’occasion de la Journée internationale de la poésie, le 21 mars.

Celle qui est déjà la poète officielle du Parlement du Canada, ajoute ainsi une plume à son chapeau. La poète originaire de la Nouvelle-Écosse, établie depuis peu à Moncton, succède à Monica Bolduc. D’autres poètes comme Christine Melanson, Gabriel Robichaud et Paul Bossé ont joué ce rôle par le passé.

«Le rôle de poète flyée ressemble beaucoup au rôle des poètes lauréats que l’on retrouve dans plusieurs villes ainsi qu’au parlement du Canada, et qui doivent créer des textes pour témoigner de l’histoire, des événements et des enjeux propres à leur région. Pour le 20e Festival Frye, nous voulions marquer le coup avec une voix unique et puissante, capable d’inscrire cet anniversaire dans les mémoires. L’équipe du festival est honorée que Georgette LeBlanc ait accepté l’invitation», a déclaré la directrice du Festival, Émilie Turmel.

Originaire de la Nouvelle-Écosse, Georgette LeBlanc est l’auteure des romans poétiques Alma (2007), Amédé (2010), Prudent (2013) et Le Grand feu (2016), et récipiendaire de plusieurs prix littéraires. Toute la programmation du festival sera dévoilée le 27 mars.