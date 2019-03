En route vers la Gougoune Dorée

Le tournoi de qualification est un rendez-vous important dans la saison d'improvisation scolaire. On peut apercevoir sur la photo deux joueurs qui ont participé au tournoi de qualification de 2018. - Gracieuseté.

L’improvisation sera à l’honneur à Edmundston, du 29 au 31 mars. Onze équipes se rendront dans la ville du Madawaska pour représenter leur école secondaire au Tournoi de qualification provincial.

Ce tournoi, qui se déroulera à la Cité des Jeunes A.-M.-Sormany, vise à sélectionner les équipes qui participeront au championnat provincial La Gougoune Dorée, en mai prochain. Les huit équipes qui se classeront au niveau le plus élevé se rendront à l’École Mathieu-Martin à Dieppe pour le Championnat provincial.

«C’est à la qualification que toutes les équipes actives du réseau secondaire d’improvisation du Nouveau-Brunswick se retrouvent (…). C’est là qu’elles forgent des liens serrés, qu’elles partagent leurs approches toutes particulières au jeu, et en sortent meilleures que quand elles y ont fait leur entrée», a affirmé la directrice générale d’Improvisation NB, Isabel Goguen. Les équipes participantes sont celles des écoles secondaires d’Edmundston, Grand-Sault, Fredericton, Moncton, Dieppe, Shédiac, Tracadie, Caraquet, Bathurst, Dalhousie, et Campbellton.

«Il est toujours intéressant de retourner à Edmundston. On y trouve un public qui suit l’impro depuis longtemps, et qui est toujours au rendez-vous pour encourager les joueurs de la région et découvrir ceux qui proviennent d’ailleurs dans la province», a ajouté le président d’Improvisation N.-B., Michel Albert.

Le tournoi de qualification commence le vendredi 29 mars à 19h, et se poursuit jusqu’au dimanche 31 mars à 14h30.