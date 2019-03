Roger Hodgson en spectacle à Moncton en novembre

Le cofondateur du groupe Supertramp, Roger Hodgson, débarquera sur la scène du Casino Nouveau-Brunswick à Moncton, le 19 novembre, dans le cadre de sa tournée mondiale Breakfast in America.

Celui qui a chanté, écrit et orchestré la plupart des classiques de Supertramp pendant 14 ans possède une voix emblématique, l’une des plus distinctives de l’histoire du rock. Il a fait en sorte que sa formation rock soit devenue un phénomène mondial. Ses classiques intemporels tels que Give a Little Bit, The Logical Song, Dreamer, Take the Long way Home, Breakfast in America, School, Fool’s Overture et It’s raining Again ont aidé le groupe à vendre plus de 60 millions d’albums.

En 2019, Roger Hodgson continue d’interpréter tous les succès qu’il a enregistrés pour la première fois avec Supertramp avec ses autres classiques tels que Sister Moonshine, Child of Vision, Hide in Your Shell, Even in the Quietest Moments et les favoris de ses albums solos comme Had a Dream, Only Because of you, Lovers in the Wind, In Jeopardy et Along Came Mary. Accompagné de quatre musiciens, le chanteur se rendra dans de nombreux pays du monde entier. Son dernier concert à Moncton remonte à l’automne 2017.

Les billets pour le spectacle seront en vente à compter du 29 mars et leur prix varie de 69,99$ à 119,99$ (plus les taxes et les frais applicables).