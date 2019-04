Frédérique Cyr-Deschênes décroche un rôle majeur au théâtre québécois

Frédérique Cyr-Deschênes fera son entrée dans le milieu théâtral québécois par la grande porte du prestigieux théâtre Jean-Duceppe.

La jeune comédienne originaire de Saint-Jacques montera sur les planches du théâtre situé dans l’enceinte de la Place des Arts de Montréal au printemps prochain pour y tenir l’un des rôles principaux dans la nouvelle production Fun Home — Album de famille.

La pièce prendra l’affiche du 15 avril au 16 mai et mettra également en vedette Ève Landry et Kathleen Fortin, des comédiennes bien connues pour leur rôle dans la populaire télésérie Unité 9.

Cyr-Deschênes, récemment diplômée du programme interprétation en théâtre musical du collège Lionel-Groulx, interprétera le rôle d’Alison Bechdel, qui raconte à différentes étapes de sa vie l’histoire d’un père particulièrement unique en son genre et brûlant de secrets.

L’œuvre théâtrale et musicale est une adaptation de Fun Home, une bande dessinée autobiographique d’Alison Bechdel qui est parue en 2006 et qui a été sacré Livre de l’année par le prestigieux Time Magazine.

Le spectacle fut présenté à Broadway à partir de 2015, récoltant sur son passage cinq Tony Awards et une nomination pour le prix Pulitzer.

C’est lors d’auditions tenues cet hiver que les directeurs artistiques David Laurin et Jean-Simon Traversy ont jeté leur dévolu sur Frédérique Cyr-Deschênes, pour qui il s’agira d’un premier rôle d’envergure et d’une percée significative dans le milieu théâtral montréalais et québécois.

«C’est pratiquement un rêve d’obtenir en sortant de l’école un rôle au théâtre Jean-Duceppe et de jouer là-bas dans une pièce si touchante avec des actrices que j’admire», a expliqué la comédienne âgée de 22 ans que l’on a pu déjà voir dans les émissions et films à succès tels que Bon Cop, Bad Cop 2, La gang des hors-la-loi, 30 vies et les Parent.

Ce rôle à la fois dramatique, musical et même humoristique par moment lui convient à merveille, dit celle qui possède justement toutes les aptitudes artistiques lui permettant de camper un rôle si varié.

«Je me suis complètement investi dans cette pièce et dans le personnage d’Alison lors de l’audition, un moment où tu apprends à tout donner», dira celle qui n’a pas manqué l’occasion de lire en entier l’œuvre originale de l’auteure et dessinatrice américaine Alison Bechdel.

Passage obligatoire avant la grande première prévue le printemps prochain, les répétitions de Fun Home – Album de famille débuteront dès cet automne.

Il est déjà prévu que la pièce se transportera à l’été 2020 à la nouvelle salle de spectacles du Théâtre Gilles-Vigneault, qui est située dans la Ville de Saint-Jérôme.

En attendant de monter sur les planches du théâtre Jean-Duceppe afin de vivre cette autre expérience artistique, Frédérique Cyr-Deschênes se prépare en prévision de la prochaine saison du spectacle estival L’Acadie des terres et forêts en fête, qui prendra prochainement l’affiche au Casino d’Edmundston.