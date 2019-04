Moncton: un encan d’oeuvres d’art qui fait des heureux

Le 8e encan annuel du Centre culturel Aberdeen a permis d’amasser près de 80 000$. Une quarantaine d’oeuvres d’art ont été vendues aux enchères. Le montant recueilli est partagé à parts égales entre les artistes participants et le Centre culturel.

Quatre œuvres ont été ajoutées à la liste des 40 déjà annoncées, dont un tableau-surprise de Roméo Savoie qui a été vendu pour 5300$, ce qui avec la vente des deux oeuvres de Raymond Martin correspond aux plus belles ventes de la soirée.

Parmi les autres belles surprises de la soirée ayant retenu l’attention des acheteurs, on retrouve notamment des œuvres d’Annie-France Noël et d’Alisa Arsenault, démontrant ainsi la renommée croissante de ces deux jeunes artistes.

L’œuvre d’Anne-Marie Sirois, intitulée Livre ailé a été vendu à 2200$.

Avec plus de 100 participants, le directeur général du Centre, René Légère, est ravi du succès de la principale activité de financement de l’année.

«Nous sommes des plus reconnaissants de la participation des gens qui, année après année, acceptent notre invitation et nous appuient dans notre initiative de mise en valeur de l’art contemporain et du Centre culturel Aberdeen.»

La soirée était animée par Robert Basque, le même commissaire priseur depuis le tout premier encan. La maîtresse de cérémonie, Geneviève Maltais, et la directrice générale de la Galerie Sans Nom et artiste visuelle, Annie-France Noël, qui décrivait les œuvres et lisait les biographies des artistes.