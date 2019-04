Symphonie Nouveau-Brunswick propose un concert étonnant

Symphonie Nouveau-Brunswick et Resonance New Music présentent Flights of Fancy, un concert éclectique pour un ensemble inhabituel de voix, violon, contrebasse et marimba.

La soprano bien connue Sally Dibblee se joindra aux membres de l’orchestre symphonique pour présenter une nouvelle série de chansons composées par le compositeur néo-brunswickois Michael Miller. Celui-ci a mis en musique six poèmes composés par son épouse, Edith Hoisington Miller, décédée en 2017, et publiés par Chapel Street Editions, en 2016. Chaque chanson raconte une histoire intime, évoquant souvent la nature.

Le public pourra aussi entendre Three Preludes, de George Gershwin, interprété par la violoniste Danielle Sametz, le percussionniste Joel Cormier et le contrebassiste Andrew Miller. Composés en 1926, ces classiques plongent dans l’atmosphère new-yorkaise de l’époque du jazz.

Native du Nouveau-Brunswick, Sally Dibblee a performé sur scène à travers l’Amérique du Nord, notamment avec le Canadian Opera Company (Toronto), Calgary Philarmonic et Winnipeg Symphony. Les concerts sont présentés au Charlotte Street Arts Center à Fredericton, le jeudi 25 avril à 19h30 et au Saint John Arts Centre, le samedi 27 avril à 19h30.