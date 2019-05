Marie-Mai en spectacle au N.-B. en 2020

Marie-Mai se produira à Moncton et Caraquet en mars 2020. Le promoteur Evenko en a fait l’annonce sur son site web. La chanteuse québécoise qui a connu un succès retentissant s’arrêtera en Acadie dans le cadre d’une tournée canadienne avec un nouveau spectacle.

Depuis maintenant 15 ans, celle qui a à son actif cinq albums, cinq certifications platine, quatre tournées, quatre certifications or, plus de 1,5 million de spectateurs en salle et en festival, 16 extraits #1 aux palmarès radios francophones et 12 concerts au Centre Bell, a récolté de nombreux prix et distinctions. Elle a reçu, entre autres, 10 Félix, dont cinq fois celui de l’Interprète féminine de l’année, en plus de sept prix de la SOCAN, dont celui de l’Auteur-compositeur de l’année en 2014. Marie-Mai est sans contredit l’une des auteures-compositrices-interprètes les plus prolifiques de la musique québécoise des dernières années. Pour son retour sur scène, la chanteuse propose un nouveau concert que l’on dit encore plus captivant. Elle entre ainsi dans une nouvelle ère.

Elle présentera son spectacle au Théâtre Capitol à Moncton, le 13 mars 2020 et au Carrefour de la mer à Caraquet, le 14 mars 2020.

Les billets pour le spectacle à Moncton seront mis en vente à compter du 14 juin, tandis que ceux pour Caraquet, seront en vente à compter du 1er novembre, d’après les informations disponibles sur le site d’Evenko.