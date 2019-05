Un premier rôle marquant au petit écran pour Maude Cyr-Deschênes

À l’affiche sur ICI Radio-Canada Télé depuis un peu plus d’un mois, le tout dernier épisode de la populaire série dramatique Conséquences sera diffusé ce mardi soir, sur le coup de 21h.

Tournée en Acadie en 2018, la série de six épisodes écrite par la romancière Gracia Couturier aura permis au public de partout au pays de découvrir des paysages de l’Acadie jusqu’ici méconnus et de faire connaissance avec de nouveaux visages à la télévision.

L’un de ces visages est celui de Maude Cyr-Deschênes, qui interprète avec brio le personnage principal de Nadia Létourneau-Robichaud.

À l’âge de 19 ans, il s’agissait d’un premier rôle au petit écran pour la jeune femme originaire de Saint-Jacques, au Nouveau-Brunswick.

Camper le rôle derrière la caméra d’une jeune femme de Moncton victime d’une agression sexuelle n’aura pas été de tout repos, admet d’emblée Maude Cyr-Deschênes, qui s’est confiée à l’Acadie Nouvelle la veille de cette dernière télédiffusion de la série dramatique.

«L’expérience a été enrichissante et j’ai beaucoup appris sur le métier d’acteur. Il y a quand même eu quelques scènes assez difficiles à tourner, Conséquences étant loin d’être une comédie disons!», raconte celle qui a fait parti de la distribution de la comédie musicale La Mélodie du Bonheur en 2011 et du spectacle culturel l’Acadie des terres et forêts en fête depuis 2002.

«Il aura fallu puiser à travers mes émotions et que je me détache du personnage de Nadia, chose qui n’est pas facile pour une actrice comme moi qui n’a pas une très grande expérience», ajoute celle qui a été deux fois lauréate du Tremplin de Dégelis au cours des années 2010.

La principale intéressée s’est dite agréablement surprise de constater que la série a capté l’attention de nombreux téléspectateurs à travers le pays.

De fait, un coup d’œil des données récentes compilées par la firme Numéris au sujet des émissions de télévision diffusées dans le marché francophone permet d’établir que la série réalisée par Lyne Charlebois et Emmanuelle Landry a attiré chaque semaine entre 457 000 et 506 000 téléspectateurs.

Même si Conséquences n’a pas franchi le cap magique du million de téléspectateurs, cet auditoire est loin d’être décevant à une époque de l’année ou les gens ont l’habitude de délaisser leur téléviseur pour profiter du beau temps à l’extérieur.

«Je suis très heureuse d’entendre ça!», dira Maude Cyr-Deschênes, bien consciente du fait qu’il peut parfois être difficile d’attirer les gens devant leur petit écran au printemps et durant l’été.

Une trame sonore de 18 pièces qui est l’œuvre de Viviane Audet et de ses amis Robin-Joël Cool et Alexis Martin accompagne la série Conséquences.

Sur cet album, Maude Cyr-Deschênes interprète le très bel extrait Tourne autour de moi, tout comme lors des toutes premières images de la série tournée à Moncton, à Shédiac ainsi qu’à Grand-Barachois.

Maude Cyr-Deschênes – Gracieuseté

Retour aux sources et au Madawaska

La jeune actrice et chanteuse, qui vient tout juste de terminer sa deuxième année au Collège St-Laurent de Montréal dans leur réputé programme de musique, sera de retour au Madawaska durant la saison estivale.

Elle prendra part une fois de plus au spectacle musical l’Acadie des terres et forêts en fête, qui devrait bientôt prendre l’affiche au Casino d’Edmundston.

Maude Cyr-Deschênes est de la distribution du spectacle année après année, et ce, depuis 2002, alors qu’elle était âgée d’à peine deux ans!

«Même après toutes ces années, c’est toujours plaisant de revenir à Edmundston et de revoir les gens de la troupe de l’Acadie des terres et forêts en fête. C’est toujours une belle expérience à vivre sur scène.»