CMA: Hubert Lenoir, Édith Butler et Marie-Jo Thério sur la scène de l’Extrême frontière

La présidente du CMA, Claudette Thériault et le directeur artistique de l'Extrême frontière, Joseph Edgar. - Acadie Nouvelle: Sylvie Mousseau

Inspiré par l’oeuvre de Gérald Leblanc, le directeur artistique de l’espace Extrême frontière du CMA, Joseph Edgar, propose une programmation de spectacles à l’image du poète acadien qui a influencé de nombreuses générations d’artistes. Plus de 50 auteurs-compositeurs-interprètes et groupes de tous les styles se produiront sur les différentes scènes le long de la rivière Petitcodiac à Moncton, du 16 au 23 août.

À 71 jours de la tenue du Congrès mondial acadien 2019, la présidente, Claudette Thériault, et le directeur artistique de l’espace Extrême frontière, le musicien Joseph Edgar, ont dévoilé une bonne partie de la programmation de ce lieu festif qui sera aménagé au Parc Riverain et sur la rue Downing à Moncton. C’est dans l’autobus des Hôtesses d’Hilaire, derrière le Théâtre Capitol, qu’ils ont convié les médias pour dévoiler la série de concerts en soirée. Chaque soir, le public aura droit à une série de spectacles différents qui mettront en vedette des artistes du Nouveau-Brunswick, de l’Île-du-Prince-Édouard, de la Nouvelle-Écosse, du Québec, de la Louisiane et de l’Ontario.

«S’il y a une chose que Gérald Leblanc nous a toujours inculquée, c’est justement l’idée que l’expression artistique n’a pas de frontière. Il était un gros fan de la poésie et des chanteurs de la Louisiane, du Québec et d’ailleurs. Dans l’essentiel de tout ça, j’ai voulu créer un genre de triangle de la francophonie des Amériques…une programmation qui n’allait pas le faire rouler dans sa tombe», a déclaré Joseph Edgar, en ce 14e anniversaire du décès du poète.

Joseph Edgar a dévoilé la programmation de l'Extrême frontière du CMA à Moncton. – Acadie Nouvelle: Sylvie Mousseau

Reprenant le titre d’un recueil de Gérald Leblanc, l’Extrême frontière se veut un peu le miroir du legs que l’auteur de Moncton a laissé au peuple acadien. Parmi les têtes d’affiche de cette série de concerts éclectiques, on retrouvera la sensation de l’heure, Hubert Lenoir, une pionnière de la chanson acadienne, Édith Butler, l’auteure-compositrice-interprète Marie-Jo Thério, le groupe Vishtèn, Yann Perreau, Les Païens, Cy, Caroline Savoie, Émile Bilodeau, Maggie Savoie, Tribe Called Red, Pierre Kwenders, les Hôtesses d’Hilaire, Joey Robin Haché, Menoncle Jason ainsi que Sweet Crude et Cédric Watson & Bijou Creole de la Louisiane.

Marc Poirier espère que la programmation attirera aussi les familles, allumera la jeunesse et leur prouvera que la musique francophone peut être cool et éclatée. Le directeur artistique estime qu’il a conçu une programmation qui témoigne de cette grande mosaïque musicale francophone.

L’Espace frontière sera ouvert du 16 au 23 août à compter de 15h. En plus des spectacles en soirée, il y aura une programmation artistique durant le jour avec deux autres scènes. De la danse, des arts visuels, de l’art culinaire, du cinéma, du théâtre de rue et de la poésie figureront au menu de cette semaine d’activités dans ce village urbain.

Au moins 30 pavillons et kiosques sont inscrits à ce jour. Le Festival Acadie Rock qui est partenaire du CMA fera partie intégrante de cet espace festif.