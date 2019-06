Diane Carmel Léger décroche encore le prix littéraire Hackmatack

Le roman jeunessse L’Acadie en baratte de Diane Carmel Léger, illustré par Raynald Basque, a remporté Le Prix littéraire Hackmatack – le choix des jeunes 2019.

Ce livre qui propose un petit guide inusité des Maritimes à travers le périple d’une «mémère» acadienne et de son petit-fils s’est distingué dans la catégorie roman en français.

C’est la deuxième fois que la romancière de Memramcook reçoit ce prix littéraire pour ses récits jeunesse qui mettent en valeur l’Acadie tant historique que contemporaine.

Publié aux Éditions Bouton d’or Acadie, L’Acadie en baratte. Petit guide inusité des Maritimes raconte les aventures d’une «mémère» acadienne et son petit-fils, Nico, qui partent à la découverte de l’Acadie.

Ce dernier, qui vit au Québec, a eu une année scolaire un peu difficile. Montant à bord d’une «baratte» (une fourgonnette qui a connu de meilleurs jours), ils entreprennent un grand circuit le long des lieux historiques et touristiques des trois provinces des Maritimes.

L’été est court et la baratte est vieille… alors, pour aller plus vite, Nico va imaginer comment faire rouler, voler et même plonger la belle Westfalia.

Le Prix littéraire Hackmatack – Le choix des jeunes est un programme littéraire conçu pour les jeunes lecteurs du Canada Atlantique. Chaque année, des milliers d’enfants de la quatrième à la sixième année (âgés de 9 à 12 ans) lisent une sélection des meilleurs livres canadiens et votent pour leurs favoris.

Un programme semblable, intitulé la Forêt de la lecture en Ontario, avait également retenu L’Acadie en baratte cette année comme finaliste. La butte à Pétard de Diane Carmel Léger avait remporté le prix Hackmatack en 2006. Il vient d’ailleurs d’être traduit en anglais et sera publié cet été par Nimbus Publishing, de Halifax, sous le titre: The Lookout Tree.