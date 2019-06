Laurie LeBlanc met le cap sur Nashville

Avec deux nominations aux 5e Josie Music Awards, le chanteur country Laurie LeBlanc prépare un album original en anglais qu’il enregistrera à Nashville, au Tennessee.

Avec plus de 23 000 inscriptions, le chanteur et musicien de Bouctouche a été étonné d’apprendre qu’il figure parmi les finalistes dans deux catégories country. Il est en lice pour le prix de l’artiste masculin de l’année et le chanteur masculin de l’année.

La remise de prix aura lieu au Celebrity Theater à Pigeon Forge au Tennessee, le 21 septembre. Ces deux nominations qui arrivent à point nommé sont de bon augure pour son projet anglophone, estime le chanteur.

Laurie LeBlanc se rendra dans la capitale de la musique, Nashville, pour enregistrer son 7e album. Pour ce premier enregistrement de chansons originales anglaises, l’artiste country s’associera avec plusieurs auteurs-compositeurs internationaux tels que Don Mescall de l’Irlande et Zach Allen de Nashville.

Don Mescall qui a remporté de nombreux prix a composé des chansons pour des artistes reconnus tels que The Backstreet Boys, Rascal Flatts et Garou pour en nommer quelques-uns.

C’est lors de son récent voyage à Paris que Laurie LeBlanc a rencontré l’auteur-compositeur et interprète européen. Après avoir partagé la scène à Issoudun, en France, le temps d’une chanson, les deux artistes sont restés en contact; et c’est ainsi que le chanteur acadien a eu la chance de recevoir de superbes compositions de ce grand écrivain.

L’enregistrement se déroulera dans l’un des studios les plus réputés de Nashville, The Tracking Room, et sera réalisé par Zach Allen. Le réalisateur qui a reçu un prix Grammy en 2018 a également suggéré plusieurs de ses propres compositions. En 2013, Laurie s’était associé à Zach Allen pour la réalisation de son album de réinterprétation Influences qui s’est mérité l’Enregistrement country de l’année au Prix Musique NB.

«Ça fait déjà quelques mois que je mijote l’idée du projet. Les choses sont tombées en place naturellement. J’ai reçu plusieurs chansons originales de très haute qualité. Ce fut très difficile de faire la sélection parmi toutes ces magnifiques compositions; mais maintenant que les titres sont presque tous choisis, j’ai extrêmement hâte de les faire découvrir au public.»

L’année dernière, Musique NB sélectionnait Laurie LeBlanc pour représenter le Nouveau-Brunswick au concours national CCMA Spotlight Performance Contest. Il avait alors lancé la seule composition anglophone qui se trouvait sur son album Couleurs (G.O.G.O. – Give One Get One). Après avoir tourné sur plusieurs radios anglophones au pays, il a offert un deuxième extrait Never Stop Dreaming, la version anglaise de la chanson Rêver en Couleurs.

C’est grâce à ces deux titres que le chanteur a reçu ces nominations et qu’il entreprend un projet en anglais. «Le but de cet album est d’agrandir mon territoire en ajoutant des spectacles anglophones», justifie-t-il.

«Durant les ECMA 2018, nous avons reçu de l’intérêt de diffuseurs anglophones et nous avons remarqué qu’il y a beaucoup de possibilités. Comme je suis très à l’aise de me produire en anglais et que l’occasion cogne à ma porte, j’embarque dans le projet tout en continuant de chanter et d’écrire en français.»