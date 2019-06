Le Théâtre Capitol propose plus de 35 spectacles pour sa 26e saison

Marie-Mai, Safia Nolin, Sylvain Cossette, Pink Martini, Joseph Edgar, Jeremy Dutcher et Symphonie Nouveau-Brunswick figurent parmi les têtes d’affiche qui monteront sur la scène du Théâtre Capitol à Moncton au cours de la prochaine saison.

La direction du théâtre du centre-ville de Moncton promet une 26e saison vibrante, extrêmement variée et riche en émotions, avec plus de 35 spectacles en danse, en humour, en musique, en magie et dans les arts du cirque.

«Quand on regarde la variété qu’on offre, on sent vraiment que c’est l’année où on a obtenu le meilleur résultat», a déclaré la directrice générale du Théâtre Capitol, Kim Rayworth, qui cherche toujours à offrir de la diversité.

La programmation a été annoncée en primeur aux 800 membres du Théâtre Capitol mardi soir. La musique de tous les genres sera à l’honneur cette année. Le classique, le jazz, le folk, le traditionnel, le celtique et le country sont au rendez-vous.

D’après Mme Rayworth, plusieurs artistes sont en tournée avec du nouveau matériel et un bon nombre d’entre eux s’arrêteront au Théâtre Capitol au cours de la prochaine année. La musique classique aura une belle place, notamment avec Jeremy Dutcher qui partagera la scène avec Symphonie Nouveau-Brunswick. Lauréat du prix Polaris, d’un Juno et d’un prix de la musique de la côte Est, ce musicien et activiste des Premières Nations qui fait tourner les têtes s’arrêtera dans plusieurs villes du Nouveau-Brunswick en novembre.

«C’est une occasion pas mal unique de découvrir cet artiste-là. Il reçoit beaucoup d’attention. Il est très apprécié pour sa musique et là, nous aurons la possibilité de le présenter dans notre salle avec un orchestre symphonique. On imagine que ce sera excitant et émouvant.»

La directrice générale du Théâtre Capitol, Kim Rayworth, présente la programmation de la 26e saison. – Acadie Nouvelle: Sylvie Mousseau La directrice générale du Théâtre Capitol, Kim Rayworth, présente la programmation de la 26e saison. – Acadie Nouvelle: Sylvie Mousseau

Du jazz avec Pink Martini et Holly Cole, des opéras, le ballet Anne of Green Gables du Ballet Jörgen du Canada, Bobby Bazini, le spectacle Formidable! Aznavour – L’histoire d’une légende, Salebarbes et Jenn Grant se trouvent parmi les spectacles à l’horaire de la nouvelle saison. Pour la première fois, le Théâtre Capitol accueillera un spectacle de Bollywood.

Le programme comprend plusieurs spectacles qui réunissent des collectifs d’artistes sur scène. Des groupes qui célèbrent plus de 50 années de carrière seront aussi de passage au Théâtre Capitol. Parmi eux, The Good Brothers qui fêtera ses 50 ans avec le violoniste Ray Legere comme invité spécial.

Encore une fois, le Théâtre Capitol présentera le Casse-Noisette de l’Académie de ballet classique et danses modernes, ainsi que le concert Noël avec les Muses, les Frères Bélivo et Roland Gauvin.

La direction du théâtre annoncera cet automne les détails de sa 5e comédie musicale.

Kim Rayworth précise que l’assistance et la vente de billets sont à la hausse. Elle prévoit dépasser les 60 000 billets vendus cette année. Avec un budget de 2,4 millions $, le théâtre verse chaque année environ 600 000$ en cachets d’artistes.

À compter de mercredi, les billets pour les spectacles de la nouvelle saison sont en vente uniquement aux membres, et ce, jusqu’au 14 juin. Par la suite, la vente sera ouverte au public en général.