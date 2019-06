Du cinéma et de la chanson au théâtre du Monument-Lefebvre

La saison d’automne au théâtre du Monument-Lefebvre à Memramcook sera sous le signe de la chanson et du cinéma de l’Acadie. Le public pourra aller à la rencontre d’artistes tels que Menoncle Jason, Cy, Caroline Savoie, Jacques Surette, Mario LeBreton, Art Richard, Mélissa Bédard et Joannie Benoit.

Le théâtre de la Vallée de Memramcook propose huit spectacles en chanson, du 28 septembre au 14 décembre. La plupart des spectacles sont offerts par des artistes de l’Acadie.

Pour donner le coup d’envoi à cette nouvelle saison, on présente une session de cinéma avec le documentaire Les artisans de l’atelier de Daniel Léger, le 19 septembre. Ce film jette un regard sensible et bienveillant sur le quotidien des 14 travailleurs à besoins spéciaux de l’atelier l’Artisan à Memramcook.

En chanson, la direction du théâtre propose plusieurs spectacles en plateau double ou triple. Par exemple, Cy et Menoncle Jason partageront la scène le 28 septembre, tandis que Jacques Surette et Mario LeBreton seront en spectacle avec la violoniste d’origine française Delphine Porcherot, le 18 octobre, dans le cadre du Festival Parlures d’Icitte.

En décembre, le Monument-Lefebvre accueillera, entre autres, Pauline Légère (8 décembre) et la chorale Voce dell’Anima (1er et 3 décembre).

Les billets pour tous les spectacles sont actuellement en prévente exclusive pour les membres tandis que les billets pour le grand public seront en vente à compter du 12 juin.