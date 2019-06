Calixte Duguay: l’aventure symphonique se poursuit

On peut presque dire qu’après l’heureuse aventure de Calixte Symphonique, c’était écrit dans le ciel que la suite logique soit la mise en orchestre des chansons de Louis Mailloux. Pas si évident que ça, répond le principal intéressé, même s’il avoue dans le même élan qu’il en caressait le rêve.

Tout était une question de budget, essentiellement, nous avoue Calixte Duguay au bout du fil, et sans trop entrer dans les détails.

Or, la série de spectacles des quatre dernières années ainsi que l’album qui s’en est suivi ont si bien fonctionné que sa compagnie de production s’est retrouvée avec un léger surplus. Le go était donné pour aller de l’avant et Calixte Duguay s’est mis à la tâche, au cours de la dernière année, de réécrire les chansons de Louis Mailloux et quelques-unes de La Lambique, avec la complicité de son désormais ami Daniel Finzi, chef de la Symphonie Québec Acadie.

«L’album symphonique ne devait pas être enregistré. Après la dernière représentation de Calixte Symphonique à Caraquet (en juillet 2016, NDLR), le parcours était bouclé. Puis finalement, nous avons pu faire le disque et il a connu un succès auquel je ne m’attendais vraiment pas, bien honnêtement», souligne Calixte Duguay.

L’aventure se poursuit donc à son plus grand bonheur, cette fois-ci avec la matière musicale d’un autre de ses succès: Louis Mailloux, drame mélodico-théâtral qu’il a coécrit avec Jules Boudreau, auquel il greffera quelques airs de La Lambique, comédie qu’il a co-écrite quelques années plus tard toujours avec son partenaire de création.

Calixte Duguay rappelle que lors de sa création en 1975, Louis Mailloux ne devait être qu’un feu de paille, un peu comme le spectacle Ode à l’Acadie créé en 2004, évoque-t-il en guise de comparaison.

«Jules et moi avions écrit ça pour la commémoration du centenaire de la mort de Louis Mailloux. J’ai composé la musique en trois semaines, alors que je vivais au Québec. Il y avait toutes sortes d’affaires là-dedans: des chansons à boire, des romances, etc. C’est beaucoup moins bien écrit que La Lambique (qui a vu le jour en 1983) et je ne respectais aucune règle de la comédie musicale classique. Pourtant, ç’a connu du succès à ce moment-là et chaque fois que ç’a été représenté ensuite.»

Ce théâtre musical a en quelque sorte ravivé la mémoire de Louis Mailloux, assassiné à Caraquet lors des émeutes pour l’éducation catholique et française en 1875. Calixte Duguay reconnaît bien le succès d’estime que le théâtre musical qui s’inspire de ce héros suscite encore aujourd’hui auprès du public. La tâche de réarranger les chansons de Louis Mailloux en version grand orchestre s’est donc avérée amusante et enivrante pour cette raison, assure-t-il.

Le public pourra entendre le résultat de ce travail le 16 juillet, à 20h, au Centre Rhéal-Cormier de Shippagan.

Pour l’occasion, la symphonie Québec Acadie, composé de quelque 30 musiciens et choristes assurera de nouveau l’accompagnement sous la direction de Daniel Finzi. Plusieurs artistes acadiens interpréteront les diverses chansons du concert: Jason Guerrette, finaliste et révélation de Star Académie 2012 et qui était aussi de l’aventure de Calixte Symphonique; Nicolas Basque, vedette du collectif Ode à l’Acadie; Jessie Guerrette, jeune et brillante interprète de la région d’Edmundston, Clément Cormier, qui a été l’un des interprètes les plus marquants du personnage de Louis Mailloux; l’ensemble vocal Musika Mundi (Gaëtan Desroches, Gail LeBlanc, Bernice Sivret); Réjean Paulin, journaliste, mais aussi chanteur et conteur acadien, moins connu ici mais qui roule sa bosse sur les scènes de l’Ontario où il habite; ainsi que Calixte Duguay lui-même.

À ceux-là viendront s’ajouter les voix de Katherine Kilfoil et de Julien Cormier, qui avaient incarné les personnages de Flamel et Marthe-Aimée lors de la production de La Lambique en 1983 et qui, lors du concert, interprèteront quelques chansons de cette comédie musicale.

Le comédien Mario Mercier assurera la narration entre les chansons, histoire de les replacer dans leur contexte.

«Ce sont tous des amis que j’aime beaucoup. Je suis très chanceux d’être aussi bien entouré. Réjean Paulin sera particulièrement à découvrir. Il est le fils de Maurice Paulin, qui fut l’un des comédiens marquants de Louis Mailloux par le passé», signale Calixte Duguay.

Les billets sont en vente aux divers points de vente de la Billetterie Accès.