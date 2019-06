Les billets pour Notre Dame de Paris en vente à partir de vendredi

Les billets pour le spectacle musical Notre Dame de Paris qui sera présenté à Moncton en 2020 seront en vente pour le grand public à compter du 21 juin.

La prévente pour les abonnés du Centre se déroule cette semaine, mais c’est seulement vendredi que le grand public pourra se procurer des billets. Ce drame musical qui a célébré son 20e anniversaire en 2018 sera à l’affiche du Centre Avenir les 31 juillet et 1er août 2020. Accueilli favorablement par la critique, Notre Dame de Paris enchante toujours après 20 ans.

«Au fil des scènes, 17 danseurs et voltigeurs rivalisent d’énergie et d’extravagance pour s’emparer de tout l’espace scénique – y compris dans sa verticalité – de façon absolument éblouissante. Ça grimpe et ça virevolte», écrit Yves Bergeras du journal Le Droit.

Après plus de 4000 représentations dans 20 pays, jouées dans neuf langues et rassemblant plus de 11 millions de spectateurs, Notre Dame de Paris de Luc Plamondon et Richard Cocciante, d’après l’oeuvre de Victor Hugo, poursuit présentement sa tournée dans plusieurs pays.