Thomé Young promet une soirée endiablée à Petit-Rocher

Avec comme invités Dave Puhacz, Serge Brideau, Raymond Savoie et Danny Boudreau – pour ne nommer que ceux-là – la soirée du 28 juin mettant en vedette Thomé Young à Petit-Rocher risque de joliment dégénérer. Ça tombe bien, c’est exactement ce que souhaite le principal intéressé.

Ça fait déjà plusieurs semaines que Thomé Young trame ce spectacle qu’il présentera à 20h à la Salle Denis-Richard.

Un heureux mélange de hasard et de conflit d’horaire a fait en sorte que c’est à Petit-Rocher que revient l’honneur de recevoir l’auteur-compositeur-interprète et sa bande.

Encore là, bel adon: la zone «783», c’est sa terre natale, lui qui est originaire de Pointe-Verte, le village d’à-côté.

«Ça faisait un bout de temps que je n’avais pas joué chez moi. La Salle Denis-Richard est un bel endroit et c’est vraiment un beau projet, d’autant plus que je produis le spectacle moi-même, ce qui est une première pour moi», souligne Thomé Young au bout du fil.

Demeurant aujourd’hui à Maisonnette, dans la Péninsule acadienne, il voit aussi dans cette soirée la lueur d’un retour aux sources dont il ne veut pas non plus se priver.

«C’est sûr qu’en revenant dans ma région natale, je vais reconnecter avec mes références qui me viennent de là. J’ai vraiment hâte de voir ce que ça va donner, mais j’ai l’impression que ça va être une soirée pas mal spéciale», avance Thomé Young.

Celui dont les deux dernières galettes, Victoria et Patsy, ont su séduire à la fois le public et les critiques a voulu bien s’entourer pour l’occasion.

Outre ceux mentionnés plus haut, prendront également part à la soirée Katrine Noël, Kevin McIntyre ainsi que Mico Roy, Maxence Cormier et Michel Vienneau des Hôtesses d’Hilaire.

Un melting-pot d’amitiés, de chansons actuelles et passées ainsi que de coups de coeur que réserve le musicien-chanteur et créateur à son public.

«Depuis quelques années, chaque fois que j’ai la chance d’inviter Raymond Savoie à partager la scène avec moi, ça me fait toujours plaisir. Je suis fan de lui depuis très longtemps, depuis l’époque des cassettes audio – j’écoutais beaucoup les siennes!», révèle Thomé Young, ajoutant qu’une franche camaraderie entre lui et son idole est née, il y a quelques années, au Gala de la chanson de Caraquet.

«J’en étais le directeur artistique à ce moment et j’avais invité Raymond Savoie à interpréter l’une des chansons primées finalistes. C’est un grand artiste qui a beaucoup contribué à la musique acadienne et qu’il ne faut pas oublier», souligne Thomé Young.

Les billets pour le spectacle sont en vente à Les spécialités de Pointe-Verte, au Dépanneur Exit de Petit-Rocher, à l’Épicerie Frenette de Beresford ou directement auprès de l’artiste.

Célébrer l’inclusion

Par ailleurs, Pascal Lejeune – c’est son véritable nom – trépigne de plus en plus d’impatience à l’approche du 3e festival Acadie Love, qui aura lieu à Caraquet du 10 au 14 juillet. Avec des invités comme Ariane Moffatt, Carl Philippe Gionet, Xavier Gould – qui en est le porte-parole cette année – Alex Perron, Mado Lamotte, Serge Brideau, les Hay Babies et plusieurs autres, ce rendez-vous célébrant la communauté LGBTQ+ ainsi que la différence tous azimuts entend en mettre plein la vue et les oreilles.

«Nous voulions vraiment sortir des clichés cette année; fêter la diversité, sans oublier le volet éducatif attaché au festival depuis sa création», appuie celui qui en est devenu cette année le directeur général et artistique.

«C’est une autre première pour moi, mais je pense que les organisateurs sont venus me chercher en raison de mon expérience diversifiée dans le domaine culturel. Que ce soit un album, un spectacle ou une maison, j’aime bâtir. Le but d’Acadie Love, c’est de célébrer l’inclusion.

Ça correspond tout à fait à mes valeurs», exprime Pascal Lejeune avec enthousiasme.

Les détails de la programmation sont disponibles sur le site web d’Acadie Love au www.acadielove.ca.