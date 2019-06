Le Centre des arts et de la culture de Dieppe dévoile sa programmation

Pour sa 10e saison, le Centre des arts et de la culture de Dieppe mise sur la diversité des formes d’art, tout en offrant un accès privilégié aux familles.

De la musique variée, de la chanson, de l’humour, de la littérature, des spectacles jeunesse, de l’histoire et des arts visuels composent la programmation de la nouvelle saison qui s’étendra du 20 juin à la fin mai 2020.

Les humoristes Jean-François Mercier et Katherine Levac, le chanteur David Myles, le pianiste Roger Lord, l’animateur et illustrateur Tristan Demers figurent parmi les têtes d’affiche de cette nouvelle cohorte.

Luc Gaudet et Emmanuelle Chapados ont dévoilé, mardi, les grandes lignes de la programmation qui comprend quelques nouveautés et qui cherche à mettre en valeur les artistes de l’Acadie, mais aussi de toute la francophonie. Les organisateurs souhaitent développer un esprit de famille au centre.

«En fait, nous avons une programmation très familiale. La communauté de Dieppe est composée de nombreuses familles et, dans ce sens-là, les enfants, leurs parents et leurs grands-parents occupent une grande place dans notre processus de planification. C’est un centre professionnel, mais c’est également un centre communautaire. Nous avons travaillé beaucoup à faire en sorte que les gens de la communauté s’approprient littéralement le centre. La programmation est établie en visant cet objectif», a déclaré le directeur général du CACD, Luc Gaudet.

L’agente de développement, arts et culture au CACD, Emmanuelle Chapados. – Acadie Nouvelle: Sylvie Mousseau

Dans cet esprit, le centre offre une série d’ateliers d’art, ainsi que des événements rassembleurs comme Chante ton centre ou encore la nouvelle activité de peinture en plein air appelée les Soirées Virer la brosse.

Les gens seront invités à peindre en s’inspirant du travail d’un artiste professionnel en vedette.

Luc Gaudet précise que la programmation a été conçue en tenant compte d’une étude de marché et d’un sondage menés cet hiver auprès de 700 personnes.

«Ça nous a permis de recueillir des données très pertinentes pour être en mesure de répondre le plus adéquatement aux besoins de la communauté.»

Si par le passé la fréquentation a fluctué, au cours de l’hiver, celle-ci a nettement connu une croissance. Tous les spectacles à partir de décembre 2018 ont fait salle comble ou presque, a fait savoir M. Gaudet.

«On travaille beaucoup dans un esprit de complémentarité et, dans ce sens-là, le partenariat est au coeur de l’ensemble des succès menés par le Centre.»

Avec une douzaine de spectacles présentés par le CACD et la programmation parallèle, tels que la série classique des Jeunesses musicales du Canada, les divers événements, les locations de salle, ce sont entre 50 et 60 activités publiques qui animent le centre chaque année.

Luc Gaudet estime que c’est assez impressionnant pour un centre qui a ouvert ses portes, il y a à peine dix ans, soit en octobre 2010.

Parmi les artistes qui seront en vedette cette saison, mentionnons notamment le trio de violonistes Les Fireflies, formé de Christine Melanson, Samantha Robichaud et Louise Vautour, qui lancera son premier album, le 30 juillet, à Dieppe. Paul Hébert, Émilie Landry et le groupe afro-caribéen Bonbon Vodou seront aussi en spectacle. Le Festival de la Récolte, les vitrines de la FrancoFête, le spectacle Noël à la caserne et le Carnaval d’hiver figurent parmi les événements qui seront de retour à Dieppe.

Le Centre offre aussi une programmation riche en art visuel. Cinq expositions seront présentées, dont quatre installations majeures réalisées par Mathieu Léger, Anne-Marie Sirois, Guillaume Lépine et Gérald Beaulieu. Une grande exposition d’oeuvres d’artistes incontournables de l’Acadie sera préparée en collaboration avec la galerie Art-Artiste, dans le cadre du Congrès mondial acadien.

Le coup d’envoi de la nouvelle saison sera donné par la fête de la Saint-Jean, à Dieppe, dont la programmation a été annoncée plus tôt cette semaine. Des activités sont prévues les 20 et 24 juin.