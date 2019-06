Edmundston: humour, succès musicaux et ployes seront au rendez-vous

Le spectacle estival le Ploye Show prendra l’affiche dès la semaine prochaine au parc provincial de la République d’Edmundston.

Pour une cinquième année consécutive, l’artiste acadien Jason Guerrette s’est entouré de talents locaux afin de livrer cette nouvelle mouture du spectacle annuel qui marie à merveille musique et humour.

Même s’il reprend sensiblement la bonne vieille recette éprouvée qui a fait du Ploye Show un succès depuis 2015, son concepteur promet une édition 2019 qui sortira de l’ordinaire.

«Dans la quarantaine de chansons qui seront interprétées, nous avons décidé d’en retenir 10 qui ont particulièrement marqué les spectateurs au cours des dernières années», a tout d’abord raconté Jason Guerrette.

«En humour, j’ai décidé d’aller un peu plus loin cette année… Ça sera plus corrosif, il y aura moins de filtres et on va se dire les vraies affaires, mettons!»

Fidèles à la tradition, les spectateurs seront de nouveau invités à participer au spectacle et même à monter sur scène avec la dizaine d’artistes de la cuvée 2019 du Ploye Show.

Après 125 représentations et environ 15 000 spectateurs, Jason Guerrette savoure encore et toujours l’aventure du Ploye Show.

«Ça reste encore aujourd’hui quelque chose de plaisant à faire… Le jour où il n’y aura plus de fun à présenter le spectacle sur scène, il va disparaître, mais en attendant ça reste une pure partie de plaisir», a affirmé Jason Guerrette, rencontré au parc provincial de la République alors qu’il venait de terminer, aux petites du matin, l’installation d’un imposant nouveau système d’éclairage.

Le Ploye Show sera présenté à compter du 3 juillet, du mercredi au dimanche, au parc provincial de la République d’Edmundston.

Il faut noter que le spectacle fera relâche entre le 5 et le 20 août, question de permettre à certains artistes du spectacle de participer à des activités professionnelles à l’extérieur durant cette même période.

Jason Guerrette sera entre autres des célébrations du CMA 2019 alors que d’autres artistes du Ploye Show seront sur scène du côté de la France