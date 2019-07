Les artistes acadiens débarquent à Albi en France

Avec une programmation éclectique allant du hard rock allemand de Scorpions au rock acadien avec Les Hôtesses d’Hilaire, le Festival Pause Guitare à Albi, en France, offre une belle fenêtre à l’Acadie.

Chloé Breault, David Myles, Menoncle Jason et les Paiens donneront des concerts sur la scène du pavillon Expérience Acadie, tandis que Les Hôtesses d’Hilaire se produisent sur la grande scène du festival albigeois. Le directeur de ce festival, Alain Navarro, un habitué de la FrancoFête et passionné de musique de tout genre, invite régulièrement des musiciens de l’Acadie.

En 2018, Chloé Breault y était pour accompagner Cédric Vieno, à la basse. C’est la première fois qu’elle se rend à se festival avec son propre projet musical. C’est aussi une première en sol français pour la jeune artiste de Bertrand. Elle s’est donc préparée en conséquence.

«J’ai passé une semaine à Belvézet avec Christian Bordarier (professionnels de la musique français) pour une résidence artistique et monté le spectacle. On a présenté notre spectacle une première fois près de Belvézet devant environ 160 personnes et nous avons reçu de bons commentaires», a expliqué l’auteure-compositrice-interprète.

L’Acadie Nouvelle l’a jointe au téléphone à Albi quelques heures avant de monter sur scène. L’ambiance est très bonne, même si les spectacles de la journée de mercredi ont été interrompus en raison du mauvais temps.

«Aujourd’hui, il fait super beau et on a hâte de présenter notre spectacle au festival.»

D’ici samedi, elle offrira deux spectacles de 50 minutes chacun et une vitrine devant des professionnels de l’industrie musicale. Tous les musiciens de l’Acadie se produiront aussi à plusieurs reprises sur cette même scène au coeur du festival.

Elle s’estime chanceuse d’avoir pu bénéficier d’une résidence artistique avant la tenue du festival. Elle a pu ainsi modifier des éléments de son spectacle afin d’être mieux préparée pour le marché français.

«C’est sûr qu’il faut un peu adapter son spectacle quand on est sur une scène française. Ça fait chaud au coeur d’être ici et il y a encore plus d’excitation parce que je suis ici avec mon projet. C’est un super beau festival, le monde est de bonne humeur et il y a de super bons artistes», a-t-elle ajouté.

Le Festival Pause Guitare se poursuit jusqu’au 7 juillet.