Roch Voisine retrouve son âme de chanteur folk

Dix ans après l’immense succès de l’aventure Americana, Roch Voisine sera de retour sur scène et sur disque avec ce projet qui célèbre les géants de la musique country et folk-rock américains, des années 1950 à 1970.

Si le chanteur natif de Saint-Basile, au Madawaska, a fait carrière principalement dans l’univers de la musique populaire, il reste que ses plus grandes influences lui viennent de la scène folk et country. Il aime ces sonorités et les histoires que ces chansons racontent.

«Le premier disque que j’ai acheté, c’était Gordon Lightfoot. J’étais très «folky». J’ai pris une guitare et j’ai appris des chansons de Gordon Lightfoot et j’ai commencé à écrire dans ce style-là. Beaucoup plus tard, quand j’ai commencé à faire ça comme métier, on était dans le pop», a-t-il raconté en entrevue à l’Acadie Nouvelle.

La tournée Americana qui allie musique country, folk et rock lui a donc permis de revenir aux sources. La tournée anniversaire canadienne qui s’amorcera en avril 2020 sera assortie d’une compilation qui paraîtra en octobre.

«C’est extraordinaire ce projet-là! Ç’a touché tout le monde. On a fait 200 concerts devant plus de 250 000 spectateurs et au-delà d’un demi-million d’albums vendus. C’est une affaire de fou! C’est de la musique super le fun à faire. Les gens ont adoré ça et ils m’en parlent tout le temps et me demandent quand je vais revenir sur scène avec ce spectacle.»

Pour les dix ans, l’artiste a décidé de repartir sur la route avec ce projet. Sur la compilation, on retrouvera une douzaine de pièces tirées des trois disques d’Americana et deux nouvelles chansons, dont une composition originale et une réinterprétation d’un classique en duo. Crazy, Suspicious Minds, Always On My Mind, Ring of Fire, Pretty Woman et Sundown risquent de se retrouver sur cette nouvelle compilation.

«C’est une offre de plus qu’on donne et ça permet un support pour ceux qui ne l’ont peut-être pas acheté et pour les nouvelles chansons. Ce genre de nouvelle mouture, les Européens font ça beaucoup sur les best off. Ça nous permet de voyager avec un nouvel objet.»

D’abord créé pour l’Europe en 2009, le spectacle – qui sera semblable à celui d’il y a dix ans – sera remodelé en remplaçant certaines chansons pour être encore plus près du public d’ici. Les Canadiens sont plus connaisseurs de la musique country que les Européens. Il envisage donc d’ajouter certains grands titres de la scène country. Roch Voisine, qui sera accompagné de musiciens aguerris, promet un spectacle du calibre de Nashville.

«Ce n’est pas un concert de bar, c’est vraiment un concert à la hauteur de ce que les Américains font. On offre quelque chose de solide», a précisé celui qui prévoit se rendre dans différentes régions du Québec et du Nouveau-Brunswick en 2020 et en 2021. Toutes les dates ne sont pas encore confirmées.

Le chanteur se plaît à multiplier les projets musicaux tels que les grands spectacles comme Forever Gentlemen où ils sont 15 sur scène, la tournée acoustique ou encore son projet Americana.

En route vers la Foire brayonne

Le 3 août, Roch Voisine offrira son concert acoustique à la Foire brayonne. Entouré de deux musiciens, le chanteur revisite son répertoire dans une version épurée. Les chansons sont réorchestrées pour la guitare, la voix, le piano et la basse. Il propose une sélection de chansons un peu en fonction des endroits où il s’arrête.

«La tournée acoustique c’est beaucoup plus près de moi que la folie pop des années 1990. Je m’assois avec une guitare comme un folky et je réinterprète les chansons de la façon que je les ai écrites. Il n’y a pas de guitare électrique ni de batterie. Le choix des chansons est fait en fonction du moment et du groupe. C’est la version minimaliste des chansons», a confié l’auteur de la célèbre Hélène, parue il y a 30 ans.

Il est heureux de revenir dans sa région natale pour se produire à la Foire brayonne, un événement auquel il n’a pas participé depuis plusieurs années.

«C’est toujours spécial surtout que je n’y suis pas allé souvent pour présenter des spectacles. C’est une belle occasion, ça va être le 25e anniversaire de la Foire et c’est presque en même temps que notre tournoi de golf des célébrités pour la fondation Bob Fife», a-t-il ajouté.