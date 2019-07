Alex Perron: un faux coach de vie pour épicer ton célibat ou ta vie amoureuse

Soyons francs: Alex Perron n’est pas véritablement un coach de vie amoureuse. Lui-même assure ne pas avoir la prétention de l’être. Mais il joue le jeu sur scène depuis le début de l’année, non sans sans malice et avec un plaisir débordant.

Alex, ton coach de vie amoureuse – La conférence, c’est un peu l’antithèse de la séance de thérapie collective donnée par un gourou du mieux-être. Un show découlant de son livre Le carnet d’Alex paru en 2018 et dans lequel il donne de nombreux «conseils» parfois épicés sur la façon de trouver l’âme-soeur. Dans les cinq premières minutes du spectacle, il laisse mariner le public dans son jus en tentant de brouiller les pistes sur ses réelles intentions.

«J’ai réellement écrit le show comme si j’étais un vrai coach de vie. J’en ai écouté à la tonne, tant des coachs québécois que des Américains, pour bien façonner mon personnage. J’utilise d’ailleurs beaucoup de leurs clichés, par exemple en tutoyant le public, en leur répétant un mantra ou en ayant une mauvaise présentation PowerPoint», souligne Alex Perron au cours d’une entrevue téléphonique.

L’humoriste, qui se produira vendredi à Caraquet dans le cadre du festival Acadie Love, n’a cependant rien laissé au hasard. Le célibat est somme toute un sujet sérieux, même si sa «conférence» ne l’est pas. Quel est donc son but?

«C’est de s’amuser, tout simplement», répond Alex Perron.

«Je pense aussi que mon show permet de dédramatiser la patente. Dans mes stand-ups d’humour par le passé, je n’ai pas beaucoup parlé de l’amour. J’ai voulu décortiquer ce sujet, par exemple comment rencontrer sur les réseaux sociaux ou même à la buanderie; m’amuser avec ça et décrypter tous les codes de la séduction en prenant la peau d’un coach qui a réponse à tout.»

S’il ose se montrer en pastiche d’expert du bonheur, Alex Perron soutient cependant ne pas juger ceux qui pratiquent ce métier de manière sincère.

«Je sais qu’il y en a qui le font avec coeur et que les gens en ont parfois besoin pour se redonner une erre d’aller. Mais en même temps, on dirait que c’est une mode; il y a des coachs dans tous les domaines de vie et je trouve ça fascinant.»

Hors des sentiers battus

Depuis qu’il a entamé sa tournée en janvier, Alex Perron s’est attiré d’excellentes critiques, notamment pour le côté hors track de son spectacle qui sort des numéros d’humour conventionnels.

En revêtant les traits d’un personnage aussi typé, Alex Perron se laisse aussi porter par le jeu théâtral, tout en faisant du stand-up et un peu d’improvisation, notamment durant la période de questions ad lib pendant laquelle il répond de manière farfelue et instinctive à des gens du public.

«En fait, je n’ai jamais fait de stand-up classique à l’Américaine. J’ai toujours incarné beaucoup de personnages et poussé mon jeu jusqu’à confondre mes propres expériences personnelles réellement vécues versus celles que j’ai inventées de toutes pièces. Avec la conférence, j’ai aussi voulu faire un exercice de style et créer quelque chose d’un peu différent que ce que j’avais l’habitude de faire par le passé. Vraiment, je m’amuse beaucoup avec ce spectacle-là et des gens de tous âges le reçoivent bien. Il n’y a pas d’âge pour parler du célibat, après tout», souligne l’ex-Mec (toujours) comique.

Alex Perron propose par ailleurs plusieurs trucs loufoques pour mettre un terme à la solitude du coeur. Que ce soit le genre de photo à publier sur les médias sociaux ou encore la «technique du drap-contour» qui, selon lui, peut être un très bon point de départ pour initier une conversation, l’humoriste recyclé en coach ne manque pas d’idées. Du coup, on peut se demander: a-t-il déjà éprouvé ses techniques dans la vraie vie?

«Il y a certaines anecdotes qui sont vraies, d’autres qui ne le sont pas. C’est aux gens de tenter de le deviner», dit-il dans un éclat de rire.

Le spectacle Alex, ton coach de vie amoureuse – La conférence aura lieu à 20h, à la Salle UNI Coopération financière du Carrefour de la mer à Caraquet. Les billets sont en vente dans le réseau de la Billettterie Accès.

Alex Perron sera précédé en première partie du parrain du 3e festival Acadie Love, Xavier Gould, qui campera son rôle de Jass-Sainte Bourque pour l’occasion.

Cette représentation est rendue possible avec la collaboration du Festival RIEN.