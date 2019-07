Bien plus qu’un livre de recettes!

L'ancienne animatrice radio et passionnée de cuisine Anne Godin co-signe le livre Saveurs d'Acadie - Cuisine traditionnelle et d'aujourd'hui. - Acadie Nouvelle: Martin Roy

Avec Saveurs d’Acadie – Cuisine traditionnelle et d’aujourd’hui, c’est plus qu’un simple livre de recettes qu’Anne Godin a voulu offrir au public. Agrémenté de photos et de paysages évoquant à la fois la culture et la gastronomie acadiennes, ponctué de quelques anecdotes historiques ainsi que de quelques strophes poétiques signées Gabriel Robichaud, l’Acadie suspendue dans le temps, entre tradition et modernité: telle est la proposition de ce bouquin bon pour emporter, que l’on soit Acadien ou non.

Le dernier livre en date du genre et en français, La cuisine traditionnelle en Acadie, écrit par Marielle Boudreau-Cormier et Melvin Gallant, a été publié en 1975 puis réédité à plusieurs reprises jusqu’à nos jours. Vendu à plus de 25 000 exemplaires, le bouquin est considéré comme un best-seller du genre en Acadie.

Anne Godin nous avertit toutefois: son livre Saveurs d’Acadie – Cuisine traditionnelle et d’aujourd’hui qu’elle a coécrit avec Amélie Poirier, native de Saint-Quentin, n’est pas une recopie du célèbre ouvrage qui le précède de plus de 40 ans. Il ne s’en distancie pas forcément non plus, puisque les mets proposés sont pour la plupart des recettes traditionnelles de chez nous ou qui s’en inspirent grandement.

«En fait, c’est un livre qui met en vedette le renouveau de la cuisine acadienne. Nous partons de la cuisine traditionnelle pour en faire une cuisine contemporaine, par exemple en ajoutant un peu de vin blanc dans quelques-unes d’entre-elles. Il y a aussi trois nouvelles recettes que j’ai créées de toutes pièces, comme le gratin de hareng boucané au parmesan. C’est inspiré d’un mets que l’on connaît bien ici, mais je n’avais jamais cuisiné de hareng boucané avant que mon éditeur arrive avec ça chez moi, un moment donné. Il m’a fallu plusieurs essais et erreurs avant d’arriver à quelque chose de mangeable. Et je peux le dire avec fierté: c’est délicieux», souligne au cours d’une visite à l’Acadie Nouvelle celle qui est originaire de Bertrand, près de Caraquet, et qui demeure aujourd’hui à Moncton.

Le livre met de plus en scène une variété de recettes maritimes et plus terriennes. À la morue à la crème se jouxtent les ployes du Madawaska ou encore la truite farcie aux canneberges.

Les photos – non retouchées, nous a-t-on assuré – de Philippe Caetano sont pour le moins alléchantes et le livre est également illustré de nombreuses autres photographies de lieux historiques ou alimentaires, ainsi que d’espaces verts plus ou moins sauvages. Certaines recettes ont aussi été réalisées chez d’autres personnes, comme chez l’artiste et pomiculteur Ronald Goguen pour les mouques à la vapeur, notamment.

«C’était important pour nous de représenter les gens d’ici, les paysages d’ici, et d’offrir non seulement un livre de recettes, mais également un livre-souvenir qui peut être emporté tant par les Acadiens que par les touristes qui peuvent dire, en montrant le livre à leur entourage: j’étais là et j’ai mangé ça», appuie l’animatrice radio recyclée en cuisinière et épicurienne depuis toujours.

«En fait, j’ai toujours aimé faire la cuisine. C’est une passion pour moi et le livre montre que c’est facile de faire des bonnes recettes acadiennes. Les photos ainsi que les textes du poète Gabriel Robichaud ajoutent un aspect culturel à la chose, car la cuisine acadienne, c’est profondément ancré dans qui nous sommes», relève Anne Godin.

Le projet de Saveurs d’Acadie – Cuisine traditionnelle et d’aujourd’hui, a vu le jour il y a un an et demi. Anne Godin était déjà active comme cuistote amateure avec sa page Facebook Cuisinons avec Anne, créée en 2017 et qui compte à ce jour quelque 3500 abonnés.

«Le succès de ma page me prend vraiment par surprise! Certaines de mes vidéos dans lesquelles je cuisine ont été vues plus de 25 000 fois! Quand on m’a proposé le projet de livre de recettes, je t’avoue que ça me faisait un peu peur au début. C’est quand même un gros projet et il fallait trouver le bon angle pour arriver à quelque chose d’intéressant et qui sort de l’ordinaire. Mais mon éditeur s’est montré convaincant et je suis très heureuse du résultat», atteste Anne Godin.

Le livre sera lancé le 1er août à 17h, au Musée acadien de l’Université de Moncton – qui a aussi collaboré en présentant plusieurs objets d’antan dont on retrouve également quelques clichés dans le bouquin -, ainsi que le 6 août à 17h, à la Boulangerie Grains de folie de Caraquet.

La cuisinière multifacettes exécutera des recettes pour l’occasion: le fricot acadien à Moncton et la morue à la crème à Caraquet.

Anne Godin lancera par la suite son livre au Québec ainsi qu’en France, où elle donnera également des conférences sur l’Histoire culinaire et culturelle de l’Acadie.

Mentionnons aussi que la légende vivante de la chanson acadienne Édith Butler signe la préface de Saveurs d’Acadie – Cuisine traditionnelle et d’aujourd’hui. Le livre est édité par les Éditions La Grande Ourse.