Le Ploye Show 2019: plus musical que jamais

Sans délaisser complètement l’humour et les incontournables ployes de son univers, l’édition 2019 du Ploye Show se veut résolument plus musicale que jamais.

La joyeuse troupe menée par l’artiste Jason Guerrette vient déjà de compléter une troisième semaine de représentation du spectacle qui tient l’affiche du côté du parc provincial de la République, à

Saint-Jacques.

À sa cinquième saison, le spectacle annuel estival ne s’est toutefois pas écarté de sa principale mission qui est de divertir, amuser et faire revivre au public les grands succès musicaux d’hier et d’aujourd’hui.

La cuvée 2019 du Ploye Show maintient effectivement la recette qui a fait sa renommée.

Jason Guerrette, le concepteur et producteur du spectacle depuis ses débuts en 2015, a néanmoins décidé cette année de faire une place encore plus grande aux performances musicales et aux autres artistes qui l’accompagnent sur scène.

Les spectateurs ont ainsi droit à un feu roulant de succès issus du répertoire de groupes et artistes de renom tels que Queen, AC/DC, Guns N’ Roses, Stevie Wonder, Bryan Adams, Lady Gaga, Lisa LeBlanc, Zachary Richard et bien d’autres.

Durant cette épopée musicale d’une durée de plus de deux heures, la troupe du Ploye Show parvient à réaliser l’exploit d’offrir un medley de 39 chansons livré en à peine quatre petites minutes.

L’humour est moins présent que les éditions précédentes du spectacle, malgré quelques apparitions amusantes de Bob et Rod, les personnages emblématiques du Ploye Show.

Le duo loufoque a d’ailleurs bien fait rire la foule en y allant d’un numéro où ils interprètent sur scène quelques succès musicaux traduits à leur manière dans la langue brayonne.

Leur version maison de la pièce Total Eclipse of the Heart a d’ailleurs fait rire aux larmes quelques spectateurs qui prenaient place dimanche soir dans les gradins du théâtre du parc de la République.

«Les gens aiment Le Ploye Show 2019. On nous raconte à la sortie de la salle que le spectacle est plus émotif cette année par rapport à celui des années précédentes», a raconté à l’Acadie Nouvelle Jason Guerrette, en débarquant de scène.

Fidèle à son habitude, ce dernier n’hésite pas une fois de plus à s’entourer de jeunes artistes dans cette aventure musicale qu’il a créée de toute pièce.

Ainsi, de jeunes artistes en herbe qui prennent part au camp musical de la Ploye École sous la bonne gouverne de la chanteuse Jessie Guerrette ont le privilège de partager la scène et d’animer le spectacle durant un bon moment.

Ceux que l’on surnomme les «mini-ployes» peuvent démontrer pour l’occasion toute l’étendue de leur potentiel artistique à la foule et particulièrement aux parents qui se déplacent au parc provincial de la République afin d’admirer leurs jeunes enfants soudainement devenus chanteurs et comédiens.

Le Ploye Show cuvée 2019 est présenté du mercredi au dimanche soir, et ce jusqu’au 25 août. Il faut toutefois noter que le spectacle fera relâche entre le 5 et le 20 août.