Le 2e Petit Gala de la chanson couronne ses gagnants

Aurélie Moore Martin Bourque Nicolas Leblanc

Le 2e Petit Gala de la chanson de Caraquet a couronné plusieurs jeunes artistes dimanche soir, au Centre culturel de Caraquet.

Maëlle Robichaud de Benoit, dans la Péninsule acadienne, a remporté la finale dans la catégorie 6-9 ans. Les autres finalistes étaient Aurélie Moore (Fredericton ), Avery Arseneault (Summerside ÎPÉ), Olivier Émond (Notre-Dame ) et Bella Caissie (Tracadie ).

Dans la catégorie 10-13 ans, la finale a été remportée par Nicolas Leblanc de Dieppe. Les autres jeunes artistes finalistes étaient Martin Bourque (Rothesay ), Jasmine Nadeau (Douglas ), Léanne Rousselle (Rivière-à-la-Truite ) et Milo Basque Gravel (Saint-Irénée ).

En plus des deux lauréats, les prix du public dans les deux catégories ont été remis à Maëlle Robichaud (6-9 ans) et Martin Bourque (10-13 ans). Enfin, le prix de l’équipe a été remis à Martin Bourque. Les deux grands lauréats ont reçu une bourse de 500$ et le prix du public, 200$. De plus, chacun des finalistes a reçu un sac cadeau.

En route vers le Petit Gala de Granby

Deux prix coup de cœur, soit un par catégorie, ont été remis par le Petit Festival en chanson de Granby. Ces prix permettent un accès direct à la finale du Petit Festival de Granby qui se déroulera en août 2020. Les deux lauréats sont Aurélie Moore de Fredericton dans la catégorie 6-9 ans et Martin Bourque de Rothesay pour les 10-13 ans.

La finale était animée de brillante façon par le comédien acadien Matthieu Girard. C’est nul autre que Wilfred Le Bouthillier qui était l’artiste invité.

Les deux lauréats du 1er Petit Gala de la chanson de Caraquet en 2018 ont aussi pris part à la Finale en interprétant chacun une chanson. Il s’agit de Laurianne Pelletier et Alexis Gildart.

Les formateurs du Petit Gala étaient Monique Poirier (directrice artistique), François Émond (directeur musical), Christine Melanson (initiation à l’écriture de chansons), Chantal Blanchard (technique vocale), Cathy Lanteigne (chorégraphie et danse) et Michelle Smith (scénographie et bricolage). L’orchestre maison était formé de François Émond, Nicolas Basque, Chris Boulay et Glen Deveau.