La France honorera Édith Butler

Édith Butler sera nommée au grade de Chevalier des Arts et des Lettres de la République de la France. Cet honneur très prestigieux lui sera remis par le Consul général de France à Moncton, Johan Schitterer, lors d’une cérémonie, le 19 août.

Reconnue comme une icône incontournable de l’identité acadienne et de la variété francophone, Édith Butler a fait beaucoup connaître l’Acadie en France. Elle a tourné à de nombreuses reprises en France et s’est produite dans de grandes salles, dont le Théâtre de la Ville et le célèbre Olympia de Paris qu’elle a rempli pendant plusieurs semaines.

Heureuse de recevoir cet insigne pendant le Congrès mondial acadien, la chanteuse et musicienne se sent particulièrement touchée par cet honneur qui reconnaît sa carrière en France.

«C’est comme la Légion d’honneur pour les artistes. Ça montre aux gens qui me connaissent moins que j’ai fait un bon bout de chemin en Europe», a déclaré Édith Butler.

«Quand je suis allée en France, je n’ai jamais changé mon accent en arrivant là-bas. Je me suis dit qu’ils allaient me comprendre et le monde me comprenait sans problème.»

Cet ordre honorifique conféré annuellement par le gouvernement français récompense les personnes qui se sont distinguées par leurs créations dans le domaine artistique et littéraire, ou par la contribution qu’elles ont apportée au rayonnement des arts et des lettres en France et dans le monde.

Par cette nomination, le gouvernement entend rendre hommage à Mme Butler pour sa carrière artistique et son engagement sans faille pour le rayonnement des francophonies au Canada et à l’international.

La cérémonie aura lieu au Consulat général de France à Moncton, le 19 août à 16h.