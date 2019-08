Shaun Ferguson à la conquête du monde

Le moins que l’on puisse dire, c’est que les vacances, pour Shaun Ferguson, ça ira à plus tard. L’auteur-compositeur-guitariste de Caraquet ne connaît aucun essoufflement dans sa carrière ces jours-ci et pour les prochains mois, alors qu’il est sollicité de toutes parts, et ce, tant au pays que de l’autre côté de l’océan Atlantique.

«C’est incroyable le nombre de choses que j’ai dû refuser cet été!», lâche Shaun Ferguson alors qu’il est sur la route en compagnie de la Capverdienne Lucibela, avec qui il sera d’ailleurs en spectacle ce dimanche, dans le cadre du Festival acadien de Caraquet.

Les deux se sont rencontrés lors de l’événement contact Atlantic Music Expo à Praia, au Cap-Vert. Lucibela – parfois surnommée la «nouvelle Cesaria Evora» avec qui elle partage la nationalité ainsi que le bagage musical – et Shaun Ferguson ont enregistré ensemble une nouvelle version de la chanson Le chant d’hélium, de Marie-Jo Thério et Marc Thériault, que l’Acadien avait endisqué sur son deuxième opus, Résilience. La chanson vient tout juste d’être lancée sur les différentes plateformes d’écoute en ligne.

Lucibela – Gracieuseté: Alex Tome

«Nous l’avons faite sur scène pour la première fois à Gatineau, mardi. Dans la version que nous avons enregistrée, nous retrouvons beaucoup de guitares, mais à Gatineau, j’ai repris mon violoncelle comme sur mon album Résilience. Ç’a été un moment particulier», souligne Shaun Ferguson, qui refera Le chant d’hélium en duo, avec Lucibela, au Festival Rythmes du monde, à Chicoutimi, jeudi, ainsi qu’au Festival Musique du Bout du Monde de Gaspé, samedi, avant de revenir à Caraquet, dimanche.

La présence de Shaun Ferguson en spectacle, dimanche soir – pendant lequel chantera aussi Sandra Le Couteur – sera sa deuxième à Caraquet. Il avait participé à l’événement Prélude à la mer dimanche matin en compagnie du poète Luc-Antoine Chiasson, dans le cadre du Festival acadien de poésie.

«Je suis content d’être invité à toutes sortes d’événements comme ceux-là. Je n’aurais pas cru être autant sollicité comme ça même si ma carrière va bien. C’est très enrichissant», exprime Shaun Ferguson.

Après Caraquet, le musicien acadien partira pour le sud de la province en contrées anglophone, avant de s’envoler pour une tournée en Europe qui s’échelonnera jusqu’à la fin septembre. Il visitera le Danemark, la Slovénie, la Slovaquie, la Hongrie ainsi que l’Italie. Il retrouvera dans ce dernier pays le groupe Foja, avec qui il a également collaboré sur la chanson Ensemble (Tutt’e duje).

«Il est fort possible que je participe à la tournée canadienne du groupe au cours des prochains mois. Ce genre de collaboration avec d’autres artistes, pour moi, c’est vraiment une belle approche pour développer nos publics à l’échelle internationale. Ce sont de belles expériences», déclare Shaun Ferguson, annonçant qu’il enregistrera également un morceau en Slovénie avec un artiste local.

Le spectacle de Lucibela, Shaun Ferguson et Sandra Le Couteur sous le thème Soirée Acadie-Monde aura lieu à 20h, au Centre culturel de Caraquet.