Shane Larocque célébrera le 15 août à Shippagan

Le jeune Restigouchois Shane Larocque sera au rang des artistes invités à célébrer le 15 août à Shippagan. L’auteur-compositeur-interprète se produira à compter de 14h30 à l’extérieur de l’Aquarium et Centre marin.

Pour l’occasion, le chanteur-compositeur âgé de 19 ans, natif de Campbellton, interprétera plusieurs succès de la musique acadienne parmi ses préférés, en plus des chansons de son premier album EP Réflexions, sorti il y a un an. Son nouvel extrait, Barcelona, vient tout juste d’être lancé sur les ondes radiophoniques de la province.

«Ça va vraiment bien depuis la sortie de l’album. Chacune des chansons que j’ai sorties pour les radios a fait une apparition dans les palmarès», souligne Shane Larocque au cours d’un entretien téléphonique.

Celui qui a été finaliste au concours Accros de la chanson en 2017 a depuis été invité à fouler les planches à de nombreux endroits et événements, en solo ou avec d’autres artistes, dont Izabelle – avec laquelle il a d’ailleurs enregistré en duo la chanson Ta proie dans son disque Réflexions -, Zachary Richard, Joannie Benoit ou encore Wilfred Le Bouthillier.

«J’ai vraiment le sentiment que le public a adopté ma musique. C’est très encourageant pour continuer à en faire», exprime Shane Larocque dans un élan d’enthousiasme.

L’auteur-compositeur-interprète n’a d’ailleurs jamais cessé d’écrire depuis la parution de son album. Il a également collaboré sur la chanson Doin’ Good de l’auteur-compositeur-interprète hip-hop R & B de Dieppe Clouse Hevy, qui a lancé le mois dernier son album To: My Teenage Self.

C’est d’ailleurs grâce à cette collaboration qu’est née l’idée d’un album anglophone pour Shane Larocque. L’artiste acadien est d’ailleurs en studio ces jours-ci pour enregistrer ses nouvelles chansons dans la langue de Shakespeare.

«Clouse Hevy est un de mes bons amis et c’est grâce à lui que j’ai commencé un nouveau projet en anglais. Je suis parfaitement bilingue, même que ma famille est davantage anglophone que francophone. Il était donc tout naturel pour moi que je fasse un album en anglais éventuellement. C’est ce sur quoi je travaille en studio en ce moment», signale Shane Larocque, ajoutant toutefois ne pas avoir une préférence pour une langue ou une autre.

«J’aime autant écrire en français qu’en anglais. C’est très intéressant d’avoir ces deux côtés de la médaille pour moi. La langue française est beaucoup plus descriptive; j’ai donc un choix de mots assez vaste quand j’écris des chansons. En anglais, c’est plutôt de l’expression brute. Ça reflète un peu plus ma personnalité. Ça ouvre une autre perspective sur mon univers musical», explique Shane Larocque, ajoutant que son nouvel opus devrait sortir quelque part en octobre.

Le spectacle de Shane Larcoque à Shippagan est gratuit. Vous pouvez suivre l’artiste sur sa page Facebook (Shane Larocque), ainsi que sur son compte Instagram (shanelarmusic).

La programmation des festivités du 15 août dans la municipalité comptera également sur la présence du groupe québécois Les Rats d’Swompe, à 16h15, au même endroit, ainsi que plusieurs ateliers de création de costumes ainsi que d’instruments pour faire du bruit.

Le tintamarre de la ville se mettra en branle à compter de 18h, à partir de l’Aquarium et Centre marin.

Le groupe Réveil sera en spectacle en soirée, à la plage municipale de Le Goulet.