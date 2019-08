Crystal du Cirque du Soleil émerveille à Moncton

Fabuleux, magnifique, phénoménal; le spectacle Crystal du Cirque du Soleil a été acclamé par la foule de 2700 spectateurs au Centre Avenir à Moncton. La fusion réussie entre le patinage artistique et les acrobaties a littéralement séduit le public, mercredi soir.

«C’est phénoménal et ça vous emporte dans un autre monde complètement. C’est certain que quand on voit l’acrobatie combinée avec la glace, c’est très spécial. C’est très bien pensé», a exprimé une spectatrice de Moncton qui en est à son troisième spectacle du Cirque du Soleil.

Cette production innovatrice va bien au-delà des spectacles sur glace du genre Star on Ice. Le théâtre, la musique et les acrobaties sur glace et dans les airs sont spectaculaires. La magie est au rendez-vous.

Quarante-trois acrobates, jongleurs, clowns et patineurs accompagnés d’un orchestre très versatile composent ce spectacle. On retrouve parmi la troupe le patineur artistique Shawn Sawyer du Nouveau-Brunswick. Il fait partie à la fois des prestations de groupe et d’un numéro à quatre patineurs dans lequel il se distingue tout particulièrement.

L’Acadien Shawn Sawyer fait partie des acrobates du spectacle Crystal. – Collaboration spéciale: Clayton Morrissey

Crystal raconte l’histoire d’une jeune fille marginale qui tente de trouver sa voie.

«Je n’appartiens pas à ce monde, j’ai besoin de patiner loin», affirme-t-elle en début de spectacle, avant de tomber sous la glace qui se fracasse sous ses pieds.

Guidée par son reflet, elle entre dans un monde issu de son imagination. Grâce à l’écriture, elle trouvera son chemin.

Les jeux d’éclairage, les projections sur la patinoire et sur l’immense mur en fond de scène forment une œuvre visuellement très belle. Dans des couleurs bleutées, des teintes de blancs et de gris, le décor d’hiver est un réel ravissement pour les yeux. Le spectacle s’ouvre sur un numéro d’ensemble assez explosif.

Au tout début du spectacle, mercredi, de petites difficultés techniques (probablement avec la vidéo) ont contraint les techniciens à interrompre la représentation. Après quelques minutes d’arrêt, le spectacle a repris. C’est une situation qui survient très rarement, nous a-t-on assuré. Le tout s’est très bien déroulé par la suite.

Dans ce spectacle qui allie numéros enlevants comme le trapèze, l’équilibre sur chaises et le mât chinois revisité, il y a aussi beaucoup d’humour et des moments plus intimistes et émouvants tels que le duo sur sangles aériennes de Crystal et son amoureux ou encore le clown qui danse avec sa lampe sur pied.

On assiste aussi à des numéros sur une musique très rythmée comme celui de patinage extrême sur les rampes. Les athlètes qui font des pirouettes aériennes s’entrecroisent à une vitesse incroyable.

À un certain moment, la musique jazzée vient ponctuer la prestation de quatre patineurs (dont Shawn Sawyer) qui sont à la fois des danseurs, des comédiens et des acrobates. Même les musiciens s’aventurent sur la glace à quelques reprises.

«J’ai aimé surtout le patin parce que j’adore le patinage artistique et le fait qu’ils ont mis ça dans un cirque, c’est vraiment incroyable», a souligné une jeune spectatrice Chloé Williams.

Nicole Williams qui a vu d’autres spectacles du Cirque du Soleil à Las Vegas et en Floride, était très heureuse de pouvoir voir une création du Cirque dans sa propre ville.

«J’ai beaucoup aimé le fait que j’étais tout excitée d’aller au spectacle et que j’étais dans ma propre ville et ma propre région et que je n’avais pas besoin de me déplacer loin pour voir un spectacle du Cirque du Soleil.»

Chloé Williams a été particulièrement séduite par la finale qui a rassemblé tous les artistes. Les costumes très colorés et inventifs font référence à plusieurs styles et époques.

Pour la première à Moncton, la salle réaménagée pour 3000 spectateurs était presque pleine.

C’est la première fois qu’une production du Cirque du Soleil est présentée à Moncton.

Crystal est à l’affiche du Centre Avenir jusqu’au 18 août. Par la suite, le spectacle sera présenté au Harbour Station à Saint-Jean du 21 au 25 août.