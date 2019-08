The Offspring s’arrêtera à Moncton en novembre

La tournée canadienne de deux géants de la musique punk, The Offspring et Sum 41, fera un arrêt au Centre Avenir de Moncton le 13 novembre.

Les deux groupes seront accompagnés de Dinosaur Pile-Up.

Les billets seront mis en vente vendredi, à 10h, au coût variant entre 68$ et 99$.

Fondé en 1984 en Californie, The Offspring a vendu plus de 40 millions d’albums et est souvent considéré parmi les groupes qui ont redonné à la musique punk ses lettres au début des années 1990.

Le groupe a connu la gloire grâce à l’album Smash, lancé en 1994, qui a été vendu à plus de 11 millions de copie – un record pour un disque lancé sous étiquette indépendante. Cet album, qui comprend les succès Self Esteem, Bad Habit et Gotta Get Away, notamment, a été désigné, en 1999, comme un des albums les plus importants de la décennie 1990 par le magazine allemand Visions.

Après Smash, le groupe a lancé Ixnay on the Hombre (1997, All I Want, Gone Away), Americana (1998, Pretty Fly For A White Guy, Why Don’t You Get a Job) et Conspiracy of One (2000, Original Prankster, Want You Bad), avant de considérablement réduire ses activités.

Né en 1996 à Ajax, en Ontario, Sum 41 a remporté le prix Juno du groupe de l’année en 2002 et a été nominé pour un Grammy avec la chanson Blood in My Eyes, en 2012.

Le premier album de Sum 41, All Killer No Fille,r a été lancé en 2001. Il a été certifié platine au Canada (trois fois), aux États-Unis et en Angleterre.

Lancé en 2004, l’album Chuck s’est hissé au dixième rang du Billboard 200. Trois ans plus tard, le groupe a produit son album le plus commercial en carrière, Underclass Hero.

Les chansons les plus connues de Sum 41 incluent Fat Lip (2001), Still Waiting (2002), The Hell Song (2003) et Underclass Heroe (2007).

Moncton sera le deuxième arrêt de la tournée canadienne de The Offrspring et Sum 41. La tournée, qui visitera 14 villes, débutera le 12 novembre à Halifax pour se terminer le 2 décembre à Kamlopps, en Colombie-Britannique.