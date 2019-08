C’est reparti pour Les Newbies!

Le tournage de la deuxième saison de la comédie Les Newbies vient de s’amorcer dans le sud-est du Nouveau-Brunswick. Dans ce second chapitre, Christian, André et Luc feront face à la dure réalité de la scène de l’humour en Acadie. De belles surprises attendent les téléspectateurs, souligne le producteur René Savoie.

Pour vivre de l’humour en Acadie, il faut accepter d’être pauvre… ou avoir un autre emploi. Voilà un peu la prémisse de départ de ce deuxième volet.

Après avoir atteint le fond du baril lorsque l’ex-agent de Christian les empêche de participer au Zoofest, à Montréal, les Newbies découvriront que le baril peut être encore plus profond. On retrouvera donc les trois humoristes dans leur nouvelles vies à Moncton où chacun tente de tirer son épingle du jeu.

Ils rêvent toujours de percer dans le monde de l’humour à Montréal, mais ils ne font plus de spectacle ensemble.

Après avoir essayé de survivre en faisant toutes sortes d’emplois alimentaires, de la publicité, des contrats corporatifs et de petites apparitions dans des séries, les trois amis finissent par comprendre qu’ils ont besoin les uns des autres pour avancer dans leurs carrières.

Mais leur réunion ne se fera pas sans obstacles étant donné que Michel Lévesque (Ricardo Trogi) n’a pas dit son dernier mot.

Le tournage de cette deuxième saison qui s’étendra jusqu’en novembre a débuté cette semaine à Saint-Antoine. Quarante-quatre journées de tournage sont prévues pour la réalisation de ce deuxième volet qui comprend 13 épisodes de 24 minutes. C’est trois de plus que pour la première saison.

Produite par Les Productions du Milieu, à Moncton, et Juste pour rire TV pour la chaîne Unis TV, la série dispose d’un budget de 3,2 millions $. D’après le producteur René Savoie, le tournage est bien commencé.

«Ça s’annonce très bien. On a une super équipe. On a deux réalisateurs Frédéric Nassif qui fait les six premiers épisodes et François Bégin (L’Échappée) qui vient faire les sept suivants.»

Le tournage se déroule dans plusieurs localités du Sud-Est, dont Saint-Antoine, Moncton, Dieppe, Cap-de-Cocagne, Bouctouche et Shediac.

Plus de 30 acteurs, principalement du Nouveau-Brunswick, composent la distribution. Christian Essiambre, André Roy, Luc LeBlanc, Marc Lamontagne (Lamont), Raphaëlle Lalande (Amélie), Catherine Bérubé (Ann-Julie) et Chloé Levesque (Sophie) sont de retour sur ce plateau.

Le comédien Matthieu Girard (le patron d’André) qui faisait une petite apparition dans la première saison, sera plus présent dans cette seconde mouture. L’humoriste Ryan Doucette apparaîtra dans quelques épisodes.

Le public retrouvera aussi l’humoriste Philippe Laprise dans un épisode, ainsi que le comédien Emmanuel Charest dans la peau du père d’Amélie.

De nouveaux visages se joignent à l’équipe, dont Karen Elkin (Unité 9, Fugueuse, 30 Vies…). L’actrice québécoise incarne une animatrice de Montréal qui remplace Luc LeBlanc à la barre de son talk-show.

Tanya Brideau, Jean-Sébastien Levesque, Xavier B. Gould (Jass-Sainte Bourque) figurent aussi parmi les acteurs qui tiennent des rôles dans l’émission.

Toute la série est tournée au Nouveau-Brunswick, même si l’histoire se déplace parfois à Montréal.

Les relations amoureuses

Dans cette deuxième saison, la vie personnelle des trois humoristes sera aussi mise à l’épreuve. Christian pense vraiment que ça peut marcher avec Ann-Julie pourvu qu’ils ne tombent pas dans les mêmes pièges que les couples qui les entourent.

Pour sa part, André se sent prêt à passer à une autre étape avec Amélie, tandis que Luc tire finalement un trait sur sa relation avec Isabelle et devient officiellement célibataire.

«Je vois cette deuxième saison comme une évolution. Quand on a une deuxième saison, les personnages sont campés et tout le monde connaît sa place.»

L’équipe se prépare également pour une éventuelle troisième saison, même s’ils n’ont pas encore obtenu le feu vert du diffuseur. Cela dépendra, entre autres, de l’auditoire.

Avec une nomination aux Prix Gémeaux pour sa composante numérique, la première saison a attiré de bonnes cotes d’écoute, notamment sur le web. La deuxième saison comprend aussi un volet numérique.

La nouvelle saison des Newbies sera diffusée en mars 2020, à la télé et en rafale en ligne sur Unis TV.