Moncton entre dans la danse pour une quatrième année

Danseurs amateurs et professionnels ont pris d'assaut la rue Main à Moncton dans le cadre de l'événement Danse au centre-ville. On peut apercevoir sur la photo des danseurs amateurs danser sur une chorégraphie d'Allen Kaeja, intitulée Emergency. - Acadie Nouvelle: Sylvie Mousseau

Le centre-ville de Moncton a vibré au rythme de la danse mercredi. La rue Main a été transformée en immense piste de danse. Les citoyens ont été invités à assister à une série de prestations, en plein coeur de la ville, de 11h à 14h. Plus de 20 entreprises de Moncton ont participé à l’événement Danses au centre-ville organisé par le Ballet-théâtre atlantique du Canada (BTAC).

En plus des artistes professionnels du BTAC, des danseurs amateurs étaient du rendez-vous. Des travailleurs du centre-ville, des employés de bureau, des citoyens ainsi que les trois maires du Grand Moncton ont dansé sur des chorégraphies de Karen et Allen Kaeja de Kaeja D’Dance, Igor Dobrovolskiy, Yuliia Schevchenko et Eldiyar Daniyarov.

L’objectif de cet événement qui a rassemblé plusieurs centaines de personnes est d’amener la danse sur la place publique et de permettre à la population d’expérimenter cette forme d’art, tout en animant le centre-ville. Les participants ont eu droit à quelques répétitions avant d’offrir leurs prestations très applaudies par le public.

Près de dix prestations diverses se sont déroulées sur la Main pour ensuite conclure l’événement au Parc Riverain où l’ensemble du groupe a été invité à danser sur une œuvre de Karen Kaeja. Cette journée de danse au centre-ville a clôturé trois journées d’ateliers, de démonstrations et de soirées festives.