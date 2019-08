Moncton: Nickelback fait des étincelles au Centre Avenir

Nickelback, le groupe hard rock de Vancouver, s’est produit mardi soir, au Centre Avenir de Moncton, dans le cadre de sa tournée Feed The Machine.

Depuis les années 1990, ce groupe, formé par Chad Kroeger, Ryan Peake, Mike Kroeger et Daniel Adair, a vendu plus de 50 millions d’albums à travers du monde.

Le quatuor canadien a interprété des chansons de son catalogue de dix albums studio devant plusieurs milliers d’admirateurs.

En plus d’avoir été nommé «Top Rock Group of the Decade» par Billboard, Nickelback a reçu neuf nominations pour des Grammy Awards, trois American Music Awards, un World Music Award, un People’s Choice Award, douze JUNO Awards ainsi que sept MuchMusic Video Awards.

En 2007, ils ont été introduits au Canada’s Walk of Fame.

C’est le duo ontarien «The Standstills» qui a assuré la première partie de cette soirée musicale haute en couleur et en décibels.