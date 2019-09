Un documentaire acadien primé à Los Angeles

Le film Vague d’Acadie du cinéaste Phil Comeau a remporté le premier prix dans la catégorie Meilleur documentaire derrière les scènes musicales, aux American Music Tracks Awards à Los Angeles en Californie.

Ce film, produit par Connections Production, explore le phénomène de la soudaine popularité des artistes acadiens qui déferle présentement sur le Québec et dans la francophonie.

L’animateur Joseph Edgar cherche à expliquer ce nouvel élan musical.

Les artistes acadiens qui figurent au documentaire incluent Lisa LeBlanc, Marie-Jo Thério, Roch Voisine, Édith Butler, Jean-François Breau, Wilfred LeBouthillier, Caroline Savoie, Joey Robin Haché, Pierre Guitard, Menoncle Jason, Arthur Comeau, Amélie Hall, ainsi que les groupes Les Hôtesses d’Hilaire, Les Hay Babies, Les Païens, CY et Radio Radio.

Vague d’Acadie est aussi en nomination à des festivals en Europe en en Amérique du sud, soit au 6e Festival international ARFF à Paris, et au 8e South Film and Arts Academy Festival, à Rancagua, au Chili.

Le film a été présenté la semaine dernière au 10e festival La Vache et le Caribou à Verneuil en Normandie, et sera présenté en novembre au 10e Festival des cultures francophones à Marennes et à Royan, en Nouvelle-Aquitaine, en France.

La version série du film, diffusé à Radio-Canada l’an dernier, est en nomination aux Prix Gémeaux dont la Soirée Gala des prix documentaries est le jeudi 12 septembre.

Phil Comeau se rendra à Montréal pour la cérémonie, où il est mis en nomination pour un prix Gémeau pour la 13e fois de sa carrière.