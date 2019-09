Un jeune chanteur de Tracadie à The Voice Kids France

Après avoir participé à la Voix Junior au Québec en 2017, Philippe LeBouthillier avait toujours envie de faire ses preuves. L’automne dernier, le jeune chanteur de Pont-Landry, dans la municipalité régionale de Tracadie, est parti sur le vieux continent pour tenter ses chances à la 6e saison de The Voice Kids France.

Le résultat de cette audition à l’aveugle sera enfin connu vendredi. Philippe LeBouthillier participera au prochain épisode de la populaire émission de chant qui est diffusé sur TF1, la chaîne de télévision privée la plus écoutée en France.

Dans une vidéo publiée sur le site Internet de TF1, on décrit l’adolescent de 16 ans comme étant le «candidat à la voix hors-norme». On peut l’entendre entonner les premiers couplets de la chanson thème de la comédie musicale, The Phantom of the Opera. Il avait choisi cette même chanson pour sa première audition à la Voix Junior. À la demande de l’équipe de production de The Voice Kids France, il a accepté de la reprendre.

Est-ce que l’aventure se poursuivra au-delà de cette audition? L’élève de la 11e année à la Polyvalente W.-A.-Losier de Tracadie doit conserver le secret.

«Je peux dire que je suis satisfait de mon audition», dit-il.

À l’automne 2017, Philippe LeBouthillier a participé à la Voix Junior au Québec pendant quelques semaines, mais il a éventuellement été éliminé. Il a tout de même adoré l’expérience. En décembre 2017, il a partagé la scène avec d’autres participants lors de spectacles au Centre Bell, à Montréal et au Centre Vidéotron, à Québec.

«Je ne me suis pas rendu aussi loin que j’aurais voulu, mais ça m’a apporté beaucoup de connaissances au niveau de l’industrie de la musique. J’ai fait deux spectacles dans deux grandes salles et j’ai pu chanter mon solo. J’ai aussi fait beaucoup de rencontres.»

Ce premier passage à la télévision lui a aussi permis de développer plus d’outils pour l’aider mentalement avant sa première audition en France.

«Si tu compares les deux performances, on peut voir le progrès, et c’est dû au fait que j’étais moins stressé. J’ai trouvé mes propres façons pour être moins stressé, donc une fois là-bas, j’ai pu me concentrer pour m’assurer que je donnais le meilleur de moi-même.»

Puisqu’il n’a le droit de rien dévoiler, Philippe LeBouthillier entend se concentrer pour le moment sur ses études. Le jeune homme vient d’entamer sa 11e année à Tracadie. Il aimerait éventuellement se lancer en médecine, à moins qu’une carrière musicale s’ouvre à la lui.

«C’est certain que si j’ai la chance de le faire, la musique sera ma priorité.»

Il sera possible d’écouter The Voice Kids en rediffusion ce week-end sur le site Internet de TF1 (www.tf1.fr/tf1/the-voice)

Cliquez ici pour visionner la bande-annonce.